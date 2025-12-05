И днес неудобство за гражданите при обслужване в пловдивската полиция

© Plovdiv24.bg Продължава процесът на подмяна на мрежово оборудване в сгради на дирекцията на МВР в Пловдив. Това информират от пресцентъра на полицията.



Заради процедурата днес, 5 декември, отново е възможно поетапно спиране на работата на гишетата за обслужване на граждани в секторите "Български документи за самоличност“ и "Миграция“ на ул. "Волга“ № 70, в паспортната служба на Второ РУ и в сектор "Пътна полиция“ на ул. "Напредък“ №2.



Очаква се временното затруднение в извършването на административни услуги да бъде в интервала от 13 ч. до 14 ч.