ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
И днес неудобство за гражданите при обслужване в пловдивската полиция
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 06:00Коментари (0)170
© Plovdiv24.bg
Продължава процесът на подмяна на мрежово оборудване в сгради на дирекцията на МВР в Пловдив. Това информират от пресцентъра на полицията.

Заради процедурата днес, 5 декември, отново е възможно поетапно спиране на работата на гишетата за обслужване на граждани в секторите "Български документи за самоличност“ и "Миграция“ на ул. "Волга“ № 70, в паспортната служба на Второ РУ и в сектор "Пътна полиция“ на ул. "Напредък“ №2. 

Очаква се временното затруднение в извършването на административни услуги да бъде в интервала от 13 ч. до 14 ч.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Тахов за "Магазин за хората": Целта ни е 15 декември от Пловдив
23:02 / 04.12.2025
Под надзора на Европейската прокуратура: ГДБОП и ДАНС разбиха гру...
22:32 / 04.12.2025
Кола горя в Пловдив
20:05 / 04.12.2025
Протест на "Възраждане" в Пловдив поиска оставката на правителств...
18:41 / 04.12.2025
Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известе...
18:18 / 04.12.2025
Благодарение на Plovdiv24.bg полицията в Пловдив хвана крадла
17:06 / 04.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Честито на Албена Денкова!
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Процедурата за избор на нов главен прокурор
Държавата създава "Магазин за хората"
Специализирани полицейски операции в страната
Скандално от Северна Македония: Българският език не съществува, ние ги
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: