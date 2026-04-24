Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов става депутат от Пловдив, а не от София. Вторият депутат от града на тепетата е 26-годишният Красимир Терзиев. От столичния 25 МИР в парламента влизат третият в листата Лъчезар Иванов, който има 495 преференции, и четвъртата Анна Александрова, която получи 479 лични гласа. Бившият областен управител Стефан Арсов, поставен под №2, има 293 преференции.

Делян Добрев е избрал да влезе в 52 НС от 24 МИР София, а не от Хасково. Така в парламента отива Георги Станков, за когото са гласували 5606 души.

Томислав Дончев е предпочел Габрово пред столичния 23 МИР, въпреки че в родния си град получи 2429 преференции, а в София - 5886. Вместо Дончев от столичния избирателен район ще влезе Александър Иванов.

Борисов, Добрев и Дончев бяха водачи на две листи на ГЕРБ-СДС. Общо 13 са избраните в два многомандатни изборни района кандидати за народни представители. Ако не постъпят писмени заявления, ЦИК обявява конкретния кандидат за избран за народен представител от изборния район, в който първо е регистриран за кандидат за народен представител. Поредността се определя от датата и часа на публикуване на интернет страницата на районната избирателна комисия на решението на РИК за регистрация на съответната кандидатска листа.

От подадените заявления в ЦИК става ясно, че лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев ще е депутат от 25 МИР София. Иван Демерджиев е избрал Кърджали. Александър Пулев - Стара Загора.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов влиза в парламента от 25 МИР, вместо от родната Варна. Съпартиецът му Цончо Ганев избира 23 МИР София, а не Бургас.

Асен Василев също предпочете да представлява Пловдив пред родния Хасково. Акад. Николай Денков избра Благоевград пред 23 МИР София.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски влиза от Кърджали, вместо от Благоевград. Димитър Аврамов - от Плевен вместо Монтана. Халил Летифов е предпочел Смолян пред Разград.

Списъкът с новите 240 народни представители предстои официално да бъде обявен от ЦИК. Следващата седмица се очаква президентът Илияна Йотова да свика първото заседание на новия парламент.