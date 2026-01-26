Хуманитарната с уникално дюшеме

© Ремонтът на Хуманитарната гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" върви по план, съобщи за Plovdiv24.bg кметът на район "Централен" Георги Стаменов. Работниците вече монтират касетъчните конвектори по таваните и след като свършат с тази дейност ще се слагат самите окачени тавани. Пространството между тавана и конструкцията ще бъде запълнено с каменна вата, за да се гарантира пожаробезопасност и изолация.



Дюшеметата са уникални, похвали се Стаменов и обеща при регулярния оглед тази седмица да покани и представители на медиите, за да се уверят какво е свършено до момента.



Както е известно, в сградата на Хуманитарната гимназия, която е паметник на културата, се прави реставрация по одобрен от НИНКН проект. Още преди Коледа е била подменена носещата конструкция с поръчани в Австрия греди, обработени по специална технология. Всички дървени елементи са обработени допълнително с две ръце импрегнация с препарати, предписани от пожарната, и са двустранно облечени с противопожарен гипс картон. Пред завършване е ОВК-системата и магистралните трасета на инсталациите.



Строителите от "ВДХ" АД (бившето "Водстрой 98" АД) са обещали да завършат своята част от работата до февруари. При регулярната седмична инспекция ще стане ясно дали срокът ще бъде спазен. След това обаче ще е нужно още малко време за почистване и подреждане на оборудването и обзавеждането на сградите. Всичко необходимо е доставено преди няколко месеца и се съхранява в склад, увери още през декември директорът на Хуманитарната гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" Емил Начев.