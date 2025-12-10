ЗАРЕЖДАНЕ...
|Директорът на Хуманитарната: С нетърпение чакаме ремонтът да свърши
За момента не е ясно дали ще трябва да се изчака пълното завършване на довършителните дейности в училището, или поетапно ще може да започне с почистването и подреждането на готовите помещения.
"Имаме наше оборудване и обзавеждане, а каквото нямаме, сме осигурили чрез обществена поръчка. Всичко е готово и се съхранява в склад на фирмата, която спечели поръчката" - обясни Начев.
Директорът уточни, че след като строителната фирма приключи, ще е необходимо технологично време за почистване на сградата и подреждане на стаите. Ще провери дали е възможно да ангажира професионална почистваща фирма заради голямата площ - около 6000 кв. м., за да се свърши работата по-бързо.
Няма напрежение сред родители и ученици, въпреки че децата са само втора смяна, заяви директорът. От 17 ноември часовете са намалени, за да могат пътуващите над 300 ученици от други населени места да се придвижват. Осигурени са допълнителни занимания по различните предмети, за да не бъдат ощетени.
