На 2 април "Фантастико" ще открие своя първи магазин в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Новият търговски обект щe се намира в Палата №10 на Международния панаир.
Обектът е под наем, за разлика от голяма част от магазините на веригата, които са в собствени сгради, разположени на техни терени. В случая с палатата тя е наета от дружеството на Георги Гергов преди година за срок от 25 години.
От 2022 г. "Международен панаир Пловдив“ АД разполага с разрешение за промяна на предназначението на Палата 10, което позволява в нея да бъде създаден супермаркет.
Българската верига за търговия на дребно "Фантастико Груп“ управлява 46 модерни супермаркета в страната.
Инвестицията е за около 13.9 млн. евро, които са изцяло финансов ресурс на компанията. А новооткритите работни места са около 130.
Търсят се пазач за паркинга на магазина, продавач консултанти и касиери. Прави впечатление, че заплатите за тези длъжности са от 1020 до 1251 евро бруто.
В обявите си фирмата предлага изключително много ваучери и допълнителни глезотии за служителите си като карта за отстъпка при пазаруване в супермаркетите на "Фантастико", както и за кетъринг поръчки и за игра в боулинг залите.
Ваучерите за храна са до 102 евро месечно. Служителите могат да участва в програма "Доведи приятел“ с бонус от 520 евро при препоръка на нов колега, който успешно измине изпитателния си срок.
Хранителна верига стъпва в Пловдив, открива първия си магазин до дни
Петко Ангелов: Не съм човекът, който може да пусне таблата по спирките. Общината трябва да ни компенсира
16.03
Бивш шеф на ДАИ-Пловдив: Доста от малките фирми ще срещнат големи трудности с обслужване на кредити и това ще доведе до фалити
16.03
