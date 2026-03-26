На 2 април "Фантастико" ще открие своя първи магазин в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Новият търговски обект щe се намира в Палата №10 на Международния панаир.

Обектът е под наем, за разлика от голяма част от магазините на веригата, които са в собствени сгради, разположени на техни терени. В случая с палатата тя е наета от дружеството на Георги Гергов преди година за срок от 25 години.

От 2022 г. "Международен панаир Пловдив“ АД разполага с разрешение за промяна на предназначението на Палата 10, което позволява в нея да бъде създаден супермаркет.

Българската верига за търговия на дребно "Фантастико Груп“ управлява 46 модерни супермаркета в страната.

Инвестицията е за около 13.9 млн. евро, които са изцяло финансов ресурс на компанията. А новооткритите работни места са около 130.

Търсят се пазач за паркинга на магазина, продавач консултанти и касиери. Прави впечатление, че заплатите за тези длъжности са от 1020 до 1251 евро бруто. 

В обявите си фирмата предлага изключително много ваучери и допълнителни глезотии за служителите си като карта за отстъпка при пазаруване в супермаркетите на "Фантастико", както и за кетъринг поръчки и за игра в боулинг залите.

Ваучерите за храна са до 102 евро месечно. Служителите могат да участва в програма "Доведи приятел“ с бонус от 520 евро при препоръка на нов колега, който успешно измине изпитателния си срок.