Ръководството на новия магазин "Фантастико" в Пловдив публикува официална карта на входно-изходните точки за своите паркинги, след като денят на откриването премина под знака на сериозни транспортни тапи.

Графиката (вижте в галерията) показва, че освен откъм бул. "Цар Борис III Обединител", достъпът до търговския обект е възможен и през задния вход на Международния панаир – откъм бул. "България". Магазинът разполага с общо три паркинга, разположени на територията на изложбения център, които осигуряват 139 паркоместа за посетителите.

Хаосът в деня на откриването

Както репортер на Plovdiv24.bg предаде вчера, пускането в експлоатация на Палата №10 предизвика истински транспортен колапс. Районът около колелото на Панаира бе блокиран от автомобили, а търговският обект се оказа неподготвен да поеме огромния наплив от пловдивчани. Вътре в самия магазин също се наблюдаваше дезорганизация през първите часове от работата му.

Сигнал за стоки с изтекъл срок

Междувременно, недоволството на част от потребителите продължава и днес, но вече по отношение на качеството на предлаганите продукти. Клиент на веригата публикува снимки в социалната мрежа Facebook, от които става ясно, че във "Фантастико" вече се продават стоки с изтекъл срок на годност въпреки, че магазина функционира от едва от вчера. На кадрите се вижда опаковка с мляко с ориз, чийто срок за консумация е изтекъл на 1 април 2026 г. – ден преди официалното отваряне на магазина.