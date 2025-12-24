ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хорът на момчетата и "Евмолпея" обраха овациите на публиката
Събитието се проведе под патронажа на областния управител на Пловдив Христина Янчева, която отправи специален поздравителен адрес към участниците и гостите:
"Вашето присъствие и талант превърнаха днешната вечер в истински празник на духа, традицията и красотата на хоровото изкуство. Пловдивската певческа школа от десетилетия е символ на високо майсторство и художествено вдъхновение, а Вашите два състава са нейни достойни посланици – у нас и по света.“
От името на областния управител концертът беше открит от Вержин Хугасян. В своето приветствие тя подчерта значението на културните инициативи, които институцията подкрепя през годините:
"Вярвам, че всеки, който е бил част от нашите културни събития, знае колко специални са те. С времето те създадоха своя вярна публика — хора, които идват не просто да слушат музика, а да преживеят нещо красиво, да се докоснат до емоцията, която само живото изкуство може да даде. И най-хубавото е, че тези концерти са достъпни за всички — безплатни, отворени, споделени. Така качествената музика достига до все повече хора, а младите таланти получават своята заслужена сцена.“
Публиката имаше възможност да се наслади на богата палитра от класически коледни произведения, хорови шедьоври, съвременни аранжименти и музика, вдъхновена от празничния дух на световните култури.
Двата състава – "Стефка Благоева“ с диригент Борислава Благоева и хормайстор Зарина Гетоева и "Евмолпея“ с диригент Алия Хансе и корепетитор Йорданка Иванова - за пореден път доказаха защо са емблеми на пловдивската певческа школа. Те съчетават традиция и модерност, възпитават нови поколения певци и превръщат Пловдив в значим център на хоровото изкуство. И двата хора се развиват под крилото на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Пловдив, с подкрепата на Община Пловдив.
Концертът завърши с бурни аплодисменти, усмивки, благодарност и вдъхновение – доказателство, че силата на музиката продължава да обединява, да извисява и да създава общност. Областният управител проф. Христина Янчева отправи специални благодарности на фирма "Рунитон“, които предоставиха безплатно за събитието първия от лимитирана серия рояли на марката Bösendorfer Artist Series Gustav Klimt – Tree of Life Grand Piano.
