© виж галерията В навечерието на Рождество Христово сградата на Областна администрация Пловдив се превърна в сцена на светлина, вдъхновение и празничен дух. Два от най-изявените хорови състави на Пловдив – Хорът на пловдивските момчета и младежи "Стефка Благоева“ и Детско-девическа формация "Евмолпея“ представиха в края на седмицата тържествен концерт, който събра многобройна публика и изпълни залата с топлина, емоция и изключително музикално майсторство. В програмата се включиха и ученици от класа по ударни инструменти на Ванеса Петкова при НУМТИ "Добрин Петков“, които допринесоха за богатството на празничната атмосфера.



Събитието се проведе под патронажа на областния управител на Пловдив Христина Янчева, която отправи специален поздравителен адрес към участниците и гостите:



"Вашето присъствие и талант превърнаха днешната вечер в истински празник на духа, традицията и красотата на хоровото изкуство. Пловдивската певческа школа от десетилетия е символ на високо майсторство и художествено вдъхновение, а Вашите два състава са нейни достойни посланици – у нас и по света.“



От името на областния управител концертът беше открит от Вержин Хугасян. В своето приветствие тя подчерта значението на културните инициативи, които институцията подкрепя през годините:



"Вярвам, че всеки, който е бил част от нашите културни събития, знае колко специални са те. С времето те създадоха своя вярна публика — хора, които идват не просто да слушат музика, а да преживеят нещо красиво, да се докоснат до емоцията, която само живото изкуство може да даде. И най-хубавото е, че тези концерти са достъпни за всички — безплатни, отворени, споделени. Така качествената музика достига до все повече хора, а младите таланти получават своята заслужена сцена.“



Публиката имаше възможност да се наслади на богата палитра от класически коледни произведения, хорови шедьоври, съвременни аранжименти и музика, вдъхновена от празничния дух на световните култури.



Двата състава – "Стефка Благоева“ с диригент Борислава Благоева и хормайстор Зарина Гетоева и "Евмолпея“ с диригент Алия Хансе и корепетитор Йорданка Иванова - за пореден път доказаха защо са емблеми на пловдивската певческа школа. Те съчетават традиция и модерност, възпитават нови поколения певци и превръщат Пловдив в значим център на хоровото изкуство. И двата хора се развиват под крилото на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Пловдив, с подкрепата на Община Пловдив.



Концертът завърши с бурни аплодисменти, усмивки, благодарност и вдъхновение – доказателство, че силата на музиката продължава да обединява, да извисява и да създава общност. Областният управител проф. Христина Янчева отправи специални благодарности на фирма "Рунитон“, които предоставиха безплатно за събитието първия от лимитирана серия рояли на марката Bösendorfer Artist Series Gustav Klimt – Tree of Life Grand Piano.