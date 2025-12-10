ИЗПРАТИ НОВИНА
Хилядите протестиращи в Пловдив се обединиха в шествие
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:40
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Протестиращите в Пловдив изпълниха пространството пред площад "Съединение" и бул. "6 септември" до кръстовището с бул. "Цар Борис III Обединител", предава репротер на Plovdiv24.bg.

Хиляди тръгнаха на шествие през затворените улици в центъра, скандирайки "оставка" и "мафия". Припомняме, че в Пловдив тази вечер има два протеста, като едните искат да стигнат до Международния панаир и да затворят кръговото на Водната палата, а другите искат да преминат през Тунела.

Сред шествщите има хора с малки деца и колички.

На място има много полиция, която успя да ограничи и да насочи всички към Панаира.

Подробности вижте във видеото и галерията ни.



0
 
 
И ся, повече ли са от предния път или по-малко, че май май?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

