© Plovdiv24.bg виж галерията Протестиращите в Пловдив изпълниха пространството пред площад "Съединение" и бул. "6 септември" до кръстовището с бул. "Цар Борис III Обединител", предава репротер на Plovdiv24.bg.



Хиляди тръгнаха на шествие през затворените улици в центъра, скандирайки "оставка" и "мафия". Припомняме, че в Пловдив тази вечер има два протеста, като едните искат да стигнат до Международния панаир и да затворят кръговото на Водната палата, а другите искат да преминат през Тунела.



Сред шествщите има хора с малки деца и колички.



На място има много полиция, която успя да ограничи и да насочи всички към Панаира.



Подробности вижте във видеото и галерията ни.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.