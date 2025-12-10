ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хилядите протестиращи в Пловдив се обединиха в шествие
Хиляди тръгнаха на шествие през затворените улици в центъра, скандирайки "оставка" и "мафия". Припомняме, че в Пловдив тази вечер има два протеста, като едните искат да стигнат до Международния панаир и да затворят кръговото на Водната палата, а другите искат да преминат през Тунела.
Сред шествщите има хора с малки деца и колички.
На място има много полиция, която успя да ограничи и да насочи всички към Панаира.
Подробности вижте във видеото и галерията ни.
