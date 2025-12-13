© Plovdiv24.bg виж галерията Хиляди пловдивчани и гости на града се насладиха през днешния ден на коледното настроение в центъра на Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Окоро коледния базар край Централна поща буквално нямаше къде да се хвърли игла, дори във вечерните часове. Още повече, че на сцената от 18.30 часа забиха легендарните "Сигнал", които изпълниха най-големите си хитове за кеф на публиката.



Особено наситено бе пространството от площад "Стефан Стамболов", където е ситуирана голямата коледна елха на града, до ледената пързалка, на която се забавляваха и млади и стари.



Празничната атмосфера и прекрасното настроение трудно могат да се опишат, затова им се насладете в прикачената ни галерия от снимки плюс видеото.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.