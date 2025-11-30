Хиляди граждани подписаха петиция за премахване на мантинелите по Околовръстното на Пловдив

© Над 3000 души досега са подкрепили онлайн петиция за премахване на мантинелите в ремонтирания участък на Околовръстното шосе на Пловдив, където преди дни стана поредният тежък инцидент с фатален изход, при който загина семейство.



Подписите са събрани само за пет дни.



Основният мотив на гражданите за искането е тясното пътно платно в този участък. Хората, подкрепили петицията, посочват, че близкото разположение на защитните мантинели затруднява избягването на челен удар или аварийно отклоняване встрани при спешна ситуация.



Освен това те отбелязват, че в пиковите часове, когато трафикът е интензивен и се образуват километрични задръствания, шофьорите трудно пропускат линейки, пожарни или полицейски автомобили.



Онлайн инициативата е стартирана от Сдружение "Коматевци за Коматево“ и продължава да набира популярност. Междувременно подписки се събират и в кметствата на населените места в Родопската яка, които ежедневно използват Околовръстното. Cред тях са Марково, Белащица, Първенец, Браниполе, Брестник и квартал Коматево. Бизнесът за Пловдив също се обяви в подкрепа на премахването на мантинелите.



Гражданите предупреждават, че ще организират протести, ако исканията им не бъдат чути и не последва промяна.



Първите разговори за премахване на мантинелите започнаха още с отварянето за движение на ремонтирания участък на Околовръстното шосе, като и тогава имаше протести от страна на граждани.



След последния инцидент министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов съобщи, че АПИ извършва проверка на пътя. По думите му, ако бъдат открити нарушения на нормативните изисквания, ще бъдат предприети необходимите мерки. В същото време той подчерта, че резултатите от следствието за инцидента трябва да бъдат изчакани.