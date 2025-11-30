ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хиляди граждани подписаха петиция за премахване на мантинелите по Околовръстното на Пловдив
Подписите са събрани само за пет дни.
Основният мотив на гражданите за искането е тясното пътно платно в този участък. Хората, подкрепили петицията, посочват, че близкото разположение на защитните мантинели затруднява избягването на челен удар или аварийно отклоняване встрани при спешна ситуация.
Освен това те отбелязват, че в пиковите часове, когато трафикът е интензивен и се образуват километрични задръствания, шофьорите трудно пропускат линейки, пожарни или полицейски автомобили.
Онлайн инициативата е стартирана от Сдружение "Коматевци за Коматево“ и продължава да набира популярност. Междувременно подписки се събират и в кметствата на населените места в Родопската яка, които ежедневно използват Околовръстното. Cред тях са Марково, Белащица, Първенец, Браниполе, Брестник и квартал Коматево. Бизнесът за Пловдив също се обяви в подкрепа на премахването на мантинелите.
Гражданите предупреждават, че ще организират протести, ако исканията им не бъдат чути и не последва промяна.
Първите разговори за премахване на мантинелите започнаха още с отварянето за движение на ремонтирания участък на Околовръстното шосе, като и тогава имаше протести от страна на граждани.
След последния инцидент министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов съобщи, че АПИ извършва проверка на пътя. По думите му, ако бъдат открити нарушения на нормативните изисквания, ще бъдат предприети необходимите мерки. В същото време той подчерта, че резултатите от следствието за инцидента трябва да бъдат изчакани.
с .. . с. с.с .с с. с.с
преди 14 мин.
+1
