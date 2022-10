Група пловдивчани прати отворено писмо до Бойко Борисов

© Отворено писмо от Граждански комитет за спиране на пробива при Водна палата до Бойко Борисов:



Уважаеми господин Борисов,



Ние, гражданите на Пловдив, които открито и с ясни доводи заставаме срещу вредния за града ни проект за пробив и изграждане на кръстовище на две нива при Водната палата, подкрепени от стотици подписи и десетки експерти, се обръщаме към Вас с призив да сложите точка на казус, в който имате лично участие.



Аргументи против него няма да очертаваме в това писмо - те са десетки и Вашите пиар експерти биха могли да ги обобщят от всички публикации и интервюта от трите национални телевизии и всички местни и регионални медии.



Нека само кажем, че проектът:



1. Не беше подложен на обществено обсъждане, не е разглеждан на Общински съвет и не е консултиран с Камарата на архитектите в Пловдив;



2. Няма оценка по ОВОС и достъп до проектната документация;



3. Унищожава част от парк, финансиран с европейски средства, за което ще дължим санкции;



4. Представлява опасност за целостта на сградите в района, самия мост и за най-старата гимназия в страната (паметник на културата) ни според експертни мнения



5. Не разрешава проблемите с трафика в този участък според експертни мнения



Историята на пробива е дълга и изпълнена с множество експертни мнения, които в огромното си мнозинство застават срещу него. Затова и предишният кмет на Пловдив, отново от партия ГЕРБ, се съобрази с тях и не започна това градоустройствено безумство.



Нещо повече - не само той в лично качество поддържа тази линия, но и мнозинството от Вашите съпартийци под тепетата. На свое заседание от 18.10.2022 г. ГЕРБ - Пловдив взе решение да възложи извънредна сесия за временно спиране на проекта до изясняването на всички факти - документални и легални - по неговото осъществяване.



Ако това е убягнало на Вашето внимание - моля, осведомете се своевременно.



На общинската сесия, на която преди броени месеци, форсирано и без много дискусии, беше гласуван заемът, който финансира този проект (редом с няколко други), общинските съветници от ГЕРБ до последния момент бяха опозиция на точно този пробив. Изненадващо обаче вотът им се обърна на 180 градуса. Каква е причината за този внезапен обрат, можем само да гадаем, но поради свързаните с това медийни публикации у нас остава впечатлението, че Вашата тежка дума е наклонила везните.



Въпреки опитите на областния координатор и член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ - г-н Иван Тотев, да се разграничи от решението на г-н Здравко Димитров и въпреки днешното становище на ГЕРБ Пловдив за преразглеждане на проекта - отговорност за пробива при Водната палата ще носи цялото ръководство на партия ГЕРБ. А предвид ключовата Ви намеса в момента на вземане на решение за дълга и за съдбата на целия проект - политическата отговорност за реализацията на един вреден за Пловдив проект ще носите и най-вече Вие.



Очакваме, бърза, категорична и спазваща обществения интерес за развитие на нашия град реакция от Вас.



И не се съмнявайте, че липсата на такава в най-скоро време, преди дупката (и реалната, и чисто политическата) да е нараснала, ще бъде отчетена от всички Ваши гласоподаватели от Пловдив на местните избори през следващата година.



С очакване за своевременни действия,



Граждански комитет за спиране на пробива при Водна палата (Павел Начев - предприемач, екскурзовод, Тони Стойчева - юрист, Полина Манолова - социолог, Емилия Манолова - икономист, Жени Петкова - магистър Стопанско управление, маркетолог, Соня Генчева - екскурзовод, Мария Илиева - графичен дизайнер, Александър Цветков - IT специалист, Николай Кисьов - инженер, Велина Къртева - маркетолог, Михаил Манолов - пенсионер, Абдулсамед Вели - главен редактор на Филибелилер, Божана Трингова - IT специалист, Невена Цветкова - ландшафтен архитект и учител, Георги Велев - юрист, Нина Николова Демирева - магистър счетоводител, Виктория Каравасилева - интериорен дизайнер, Александър Тодоров - музикант, Самуил Гoсподинов - програмист, Нина Николова Демирева - магистър счетоводител, Пламена Раднева-Господинова - IT специалист, Пенка Попова - художник, Марина Манолова - строителен инженер, Арто Артинян - политолог, Филипп Лотхолц - социолог, Рангел Пенелов - професор, Константин Бобоцов - инженер, Цонка Каракошева - икономист, Антон Тенчев - фризьор, Велизар Недев - студент, Елена Филипова - родител, Велизар Недев - студент, Константин Георгиев - хлебар, Ваня Годжелова - учител, художник, Светлин Пеев - архитект, Ненко Манолов - екскурзовод, музикант, Божидар Костадинов - графичен дизайнер, Александър Генков, юрист, Росица Кратункова - юрист, Божин Трайков - социолог, Кирил Минчев - управител, Бисерка Стоилова - козметичка, Станислава Илиева - агроном, Минчо Минчев - електроинженер, Джан Енгелоглу - социален асистент, Константин Смиленов - юрист, Станислава Илиева - агроном, Никола Венков, социолог)