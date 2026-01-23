"Безмерна наглост": Пак заговориха за пробив до Водната палата

© Позиция на партия КОД за пробива до Водната палата:



Още преди 5 години от партия КОД първи реагирахме срещу идеята за пробив до Водната палата. Проектът беше спрян след бурни протести. Сега от общината отново се опитват да го лансират и ще срещнат нова съпротива. Това казват от пловдивската организация на партията, след като зам.-кметът по строителството на район "Централен" Тошо Пашов заяви, че пробивът е наложителен и изграждането му би разтоварило трафика.



"Изумена съм, че отново се поставя на дневен ред една приключена, и то с решение на Общинския съвет, тема. Проблемът с трафика около кръговото до Водната палата не е с бул. "Марица-юг", а с "Цар Борис Трети Обединител". Задръстванията започват още от колелото на Панаира в посока Тунела. При дискусиите преди години стана ясно, че ако има автомобилен подлез, натоварването ще се измести към кръстовището на Чифте баня", коментира председателят на КОД - Пловдив Пепа Деведжиева.



Тя припомни, че проектът за организация на движението, ако има пробив, е предвиждал по бул. "Марица юг" колите да се движат само направо и надясно, а възможността за ляв завой да отпадне. "Това ще разтовари трафика по бул. "Марица-юг", но не и по бул. "Цар Борис Трети Обединител". Там ще стане още по-страшно. Решението за бул. "Марица юг" е друго – сега там няма светофари и той се използва като бърза отсечка. Ако бъдат монтирани светофарни уредби, този проблем ще отпадне", допълва Деведжиева.



Заместник-председателят на КОД-Пловдив Ивайло Спасов определи като "безмерна наглост" поредната пробване на обществените нагласи за пробив при Водната палата.



"Явно някой с много пари продължава да натиска за този обект. Професионалният анализ на трафика, направен от "Европейския център за транспортни политики", ясно доказа, че след реализацията си пробивът ще задръсти не само следващото кръстовище, но и прилежащите улици", категоричен е той.



От КОД, част от коалиция "Синя България", призовават в общината да разгледат отново заключенията, направени от екипа на Диана Русинова при гражданското недоволство преди спирането на пробива, както и да погледнат данните за високите подпочвени води в района. Не на последно място те апелират унищоженото при първата копка на обекта капково напояване в облагородената зона край реката да бъде възстановено, защото оттогава са минали близо 4 години.