|Грозни сцени в жилище в Пловдив
Сутринта екип бил насочен към адрес в "Аарман махала", където по предварителна информация 26-годишен пловдивчанин бутнал на земята своя по-възрастна родственица, с която се скарали.
След медицински преглед било установено, че жената е получила фрактура на едната ръка. В рамките на започнатото досъдебно производство за причинена телесна повреда, младият мъж е бил задържан за срок до 24 часа.
