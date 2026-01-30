Грозни сцени в жилище в Пловдив

© На сигнал за пострадала жена при битов конфликт се отзовали вчера полицаи от Трето РУ.



Сутринта екип бил насочен към адрес в "Аарман махала", където по предварителна информация 26-годишен пловдивчанин бутнал на земята своя по-възрастна родственица, с която се скарали.



След медицински преглед било установено, че жената е получила фрактура на едната ръка. В рамките на започнатото досъдебно производство за причинена телесна повреда, младият мъж е бил задържан за срок до 24 часа.