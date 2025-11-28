ИЗПРАТИ НОВИНА
Гроздан Караджов в Пловдив: Очаквам министърът на финансите да си свърши работата
Автор: Диана Бикова 11:10Коментари (0)596
© Plovdiv24.bg
Ще се направят усилия и ще се възстанови тристранният диалог. От срещата в София очаквам министърът на финансите да си свърши работата. Това заяви пред журналисти в Пловдив министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, предава репортер на Plovdiv24.bg. 

На въпрос дали промените в бюджета ще засегнат капиталовите разходи, Караджов отговори, че министърът на финансите има яснота по всички разходи. 

Министърът на транспорта участва в Пловдив в среща, посветена на развитието на общините в Южна България. Сред участниците са вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на транспорта. На срещата има кметове и общински съветници, както и представители на бизнеса.



