По думите му идеята остава реалистична, но заради твърде закъснялото й стартиране е скептичен дали самото й осъществяване ще стане. Той уточни, че е стартирало проектирането на жп до летище "Пловдив".



Караджов разясни, че в железопътния сектор няма проекти, които да са под риск за замразяване или спиране.



"Единствено проблематичен е тунел 2 по линия Елин Пелин - Костенец. Има сериозен дефект при проектирането. Вече повече 6 месеца правим обследване от страна на научните среди. Оказва се, че тунелът е в тектонични пластове. Той се движи и за неговото укрепване трябват тежки крепежи, които са многократно по-скъпи, което прави проблемно продължаване на строителството. Трябва да отделим крепежите от съществуващия проект и да направим нова тържна процедура и всичко да е открито и прозрачно.



Това ще забави тунела, но ще даде възможност за друг вид подход. Това е цената, която плащаме за лошия и абсолютно сгрешения проект. Всички останали са в срок и ще бъдат изпълнени до края на 2029 година", каза още той.



Министърът допълни, че има достатъчно горива в резерв и има източници, от които да се внася суров петрол.



