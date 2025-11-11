ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Гроздан Караджов скептичен относно градската железница в Пловдив
По думите му идеята остава реалистична, но заради твърде закъснялото й стартиране е скептичен дали самото й осъществяване ще стане. Той уточни, че е стартирало проектирането на жп до летище "Пловдив".
Караджов разясни, че в железопътния сектор няма проекти, които да са под риск за замразяване или спиране.
"Единствено проблематичен е тунел 2 по линия Елин Пелин - Костенец. Има сериозен дефект при проектирането. Вече повече 6 месеца правим обследване от страна на научните среди. Оказва се, че тунелът е в тектонични пластове. Той се движи и за неговото укрепване трябват тежки крепежи, които са многократно по-скъпи, което прави проблемно продължаване на строителството. Трябва да отделим крепежите от съществуващия проект и да направим нова тържна процедура и всичко да е открито и прозрачно.
Това ще забави тунела, но ще даде възможност за друг вид подход. Това е цената, която плащаме за лошия и абсолютно сгрешения проект. Всички останали са в срок и ще бъдат изпълнени до края на 2029 година", каза още той.
Министърът допълни, че има достатъчно горива в резерв и има източници, от които да се внася суров петрол.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 47
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьор предизвика катастрофа в Пловдив, извади пистолет и стреля ...
12:24 / 11.11.2025
Трети ден без парно и топла вода в част от Пловдив
11:38 / 11.11.2025
Преобразяват гарата в Скутаре с милиони левове, влаковете ще се д...
12:10 / 11.11.2025
Д-р Хаджиев от КОЦ Пловдив: За съжаление все по-често срещаме слу...
10:58 / 11.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден ил...
10:34 / 11.11.2025
"Нощ на театрите" в Пловдив
09:20 / 11.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS