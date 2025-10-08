ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
Само преди няколко дни трагичен инцидент отне човешки живот – младж мъж беше блъснат от влак, докато пресичаше линията с колело.
Това не е изолиран случай, а поредно доказателство, че съоръжението, което прорязва сърцето на града, е несъвместимо със съвременната градска среда и безопасност.
В сряда вечер ситуацията е допълнително утежнена от факта, че от трите жп прелеза в съответния район работи само един.
Читатели на Plovdiv24.bg ни съобщиха, че жп прелезът на бул. "6-и септември“ с "Копривщица" е затворен за ремонт.
Резултатът – огромни задръствания, блокиран трафик и хиляди пловдивчани, които не успяха да се приберат навреме по домовете си.
В 21-ви век е недопустимо центърът на втория по големина град в България да бъде разсечен от железопътна линия, която създава ежедневни задръствания и реална опасност за живота на хората.
Местните жители настояват – жп линията, минаваща през Пловдив, трябва незабавно да бъде закрита и премахната. Време е институциите да чуят този глас и да предприемат конкретни действия, преди да се стигне до нови трагедии.
Пловдив има нужда от модерна градска инфраструктура, а не от остаряла транспортна система, която спира развитието му.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 48
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
МВР Пловдив мълчи за спецоперация в "Столипиново"
17:31 / 08.10.2025
Започва цялостно обновяване на спортна зала край Гребната база
15:22 / 08.10.2025
Шефката на "Градини и паркове": Подават фалшиви сигнали!
13:34 / 08.10.2025
Локали предлагат наркотици на петокласници в Пловдив?
12:41 / 08.10.2025
Провали се опитът за сваляне на председателя на ОбС "Родопи"
12:31 / 08.10.2025
Деребей сложи на улица в Пловдив гуми с излят в тях бетон и цимен...
12:07 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS