Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията

© Plovdiv24.bg Пловдивчани са изправени пред сериозен проблем, който изисква незабавна реакция от институциите – железопътната линия, минаваща през града, все по-често се превръща в източник на опасност и хаос в трафика.



Само преди няколко дни трагичен инцидент отне човешки живот – младж мъж беше блъснат от влак, докато пресичаше линията с колело.



Това не е изолиран случай, а поредно доказателство, че съоръжението, което прорязва сърцето на града, е несъвместимо със съвременната градска среда и безопасност.



В сряда вечер ситуацията е допълнително утежнена от факта, че от трите жп прелеза в съответния район работи само един.



Читатели на Plovdiv24.bg ни съобщиха, че жп прелезът на бул. "6-и септември“ с "Копривщица" е затворен за ремонт.



Резултатът – огромни задръствания, блокиран трафик и хиляди пловдивчани, които не успяха да се приберат навреме по домовете си.



В 21-ви век е недопустимо центърът на втория по големина град в България да бъде разсечен от железопътна линия, която създава ежедневни задръствания и реална опасност за живота на хората.



Местните жители настояват – жп линията, минаваща през Пловдив, трябва незабавно да бъде закрита и премахната. Време е институциите да чуят този глас и да предприемат конкретни действия, преди да се стигне до нови трагедии.



Пловдив има нужда от модерна градска инфраструктура, а не от остаряла транспортна система, която спира развитието му.