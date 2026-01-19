Граждани: Върнете секундарниците на светофарите в Пловдив

© Все повече пловдивчани сигнализират за сериозен проблем в организацията на движението в града – липсата на секундарници на светофарите. Според читател на Plovdiv24.bg това създава напрежение, непредвидимост и реални предпоставки за пътнотранспортни произшествия.



По думите му, за разлика от София и редица европейски градове, където отброяването на времето до смяна на сигнала е стандартна практика, в Пловдив всеки зелен светофар се превръща в "гатанка“ за водачите.



"Шофирането в Пловдив вече прилича на руска рулетка. Не заради дупките или трафика, а защото никога не знаеш колко време остава на зеленото“, на мнение е гражданинът.



Според него липсата на ясна информация кара шофьорите да взимат решения "на сляпо“ – дали да ускорят, или да спрат рязко. Често се случва червеният сигнал да светне в момента, в който автомобилът вече почти навлиза в кръстовището, което пък принуждава водачите инстинктивно да натискат газта.



"Много хора се оказват нарушители без реално да имат избор. Това не се случва единично, а хиляди пъти всеки ден в целия град“, посочва още читателят.



Проблемът, по думите му, не е в културата на шофиране, а в самата система. Когато няма предвидимост, има риск, а той означава катастрофи, стрес, агресия и усещане за несправедливи санкции.



Читатели обръщат внимание и на друг често срещан ефект. Има водачи, които започват да намаляват още при зелен сигнал, защото не знаят дали ще успеят да преминат през кръстовището. Това допълнително затруднява движението и изнервя останалите участници в трафика.



"Секундарниците не са лукс. Те дават възможност за нормална преценка – дали имаш време да минеш, дали да спреш плавно, без резки маневри и паника“, се казва в сигнала.



Според гражданите въвеждането на секундарници е отдавна доказана практика, а не експеримент. В този контекст той поставя въпроса защо Пловдив, който претендира за "умен град“ и европейски облик, все още разчита на късмета на шофьорите.



Искането към общинската администрация е ясно – въвеждане на секундарници на светофарите не за удобство, а за безопасност и предвидимост както за водачите, така и за пешеходците.