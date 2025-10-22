ЗАРЕЖДАНЕ...
|Грандиозна инвестиция планира да направи край Пловдив чужда химическа компания
Италианците искат да изградят завод за производство на индустриални и медицински газове в местността "Кошовете" в землището на село Труд, община "Марица". На терен от близо 26 декара ще има станция за пълнене и инсталация за разделяне на въздуха. Суровината ще се доставя в течна форма и ще се съхранява в криогенни резервоари. В станцията за пълнене втечненият газ ще се газифицира и сгъстява и под налягане ще се пълни в бутилки. По план, капацитетът е около 600 бутилки (до 50 литра) на смяна.
По проект в имота ще се изградят административна сграда, паркинг, няколко склада - за празни резервоари и материали, за съхранение на горими газове, за клиенти, както и диспечерска сграда.
Инвеститорите планират да направят нов водопровод за питейна вода с дължина 82 метра, както и три нови сондажа. Достъпът до имота ще се осъществява по съществуващa улица от регулационния план на Пловдив с трайна настилка. Ще бъдат използвани и съществуващи пътища от републиканската и общинската пътни мрежи.
