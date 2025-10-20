ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|График за почистване на дъждоприемни шахти от 20 до 24 октомври в Пловдив
На 20 октомври (понеделник): бул. "Цариградско шосе" - южно платно от бул. "Освобождение" до изход на града и надлез на пл. "Скобелева майка", бул. "Санкт Петербург" - от пътен възел "Родопи" до бул. "Менделеев" и южно платно от бул. "Менделеев" до бул. "Освобождение", ул. "Победа“, мост на р. Марица
На 21 октомври (вторник): район "Тракия" с вътрешни улици граници: А4, А5, А6, А7 и бул. "Шипка", ул. "Коматевско шосе“
На 22 октомври (сряда): район "Тракия" с вътрешни улици граници: А4, А5, А6, А7 и бул. "Шипка", бул. "Никола Вапцаров“, ул. "Скопие“, ул. "Г.Кондолов“
На 23 октомври (четвъртък): район "Тракия" с вътрешни улици граници: А8, А9, А10, А11, А13 и ул. "Княз Борис I-ви", р-н Източен в пространството между бул. "Освобождение“, бул. "Санкт Петербург“, бул. "Източен“, бул. "Цариградско шосе“
На 24 октомври (петък): район "Тракия" с вътрешни улици граници: А8, А9, А10, А11, А13 и ул. "Княз Борис I-ви", р-н Източен в пространството между бул. "Освобождение“, бул. "Санкт Петербург“, бул. "Източен“, бул. "Цариградско шосе“
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 22 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Бивш заместник-кмет: Не знам нищо
10:54 / 20.10.2025
Разследващи иззеха компютър от сградата на община Пловдив
10:48 / 20.10.2025
Прокуратурата: Нямаме общо със случващото се пред община Пловдив
10:35 / 20.10.2025
Европрокуратурата разследва проект и документи на община Пловдив?...
10:28 / 20.10.2025
Полиция и пред бившия Партиен дом
10:23 / 20.10.2025
Жандармерия пред община Пловдив, униформени са на входа на сграда...
09:56 / 20.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Намушканото момче в столичен мол е в много тежко състояние
21:54 / 19.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS