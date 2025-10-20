График за почистване на дъждоприемни шахти от 20 до 24 октомври в Пловдив

© За запушени дъждоприемни шахти, счупени и липсващи капаци пловдивчани могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето кои шахти ще чистят по график специализираните екипи:



На 20 октомври (понеделник): бул. "Цариградско шосе" - южно платно от бул. "Освобождение" до изход на града и надлез на пл. "Скобелева майка", бул. "Санкт Петербург" - от пътен възел "Родопи" до бул. "Менделеев" и южно платно от бул. "Менделеев" до бул. "Освобождение", ул. "Победа“, мост на р. Марица



На 21 октомври (вторник): район "Тракия" с вътрешни улици граници: А4, А5, А6, А7 и бул. "Шипка", ул. "Коматевско шосе“



На 22 октомври (сряда): район "Тракия" с вътрешни улици граници: А4, А5, А6, А7 и бул. "Шипка", бул. "Никола Вапцаров“, ул. "Скопие“, ул. "Г.Кондолов“



На 23 октомври (четвъртък): район "Тракия" с вътрешни улици граници: А8, А9, А10, А11, А13 и ул. "Княз Борис I-ви", р-н Източен в пространството между бул. "Освобождение“, бул. "Санкт Петербург“, бул. "Източен“, бул. "Цариградско шосе“



На 24 октомври (петък): район "Тракия" с вътрешни улици граници: А8, А9, А10, А11, А13 и ул. "Княз Борис I-ви", р-н Източен в пространството между бул. "Освобождение“, бул. "Санкт Петербург“, бул. "Източен“, бул. "Цариградско шосе“



