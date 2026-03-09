Сподели close
Броят на хората в напреднала възраст е важен показател за дадена държава. Това показва висока продължителност на живота и по-добро здраве. В този смисъл е много хубаво, когато има хора сред нас, които мислят и за тази възраст. Днес ще говорим с точно такъв човек. Това е Ели Шопова, която от години работи по сбъдване на идеята си да направи университет за възрастни. И вече е постигнала доста в тази посока, с проекта и платформата си "60+“.

Ще чуем още нещо интересно днес. За изкуството на иконописеца ще си поговорим с Елена Дигбоюшка, председател на Българско иконографско сдружение.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 