Броят на хората в напреднала възраст е важен показател за дадена държава. Това показва висока продължителност на живота и по-добро здраве. В този смисъл е много хубаво, когато има хора сред нас, които мислят и за тази възраст. Днес ще говорим с точно такъв човек. Това е Ели Шопова, която от години работи по сбъдване на идеята си да направи университет за възрастни. И вече е постигнала доста в тази посока, с проекта и платформата си "60+“.Ще чуем още нещо интересно днес. За изкуството на иконописеца ще си поговорим с Елена Дигбоюшка, председател на Българско иконографско сдружение.