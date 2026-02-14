Готварска печка причини пожар в Пловдив, възрастен мъж е в болница с изгаряния

© На 13 февруари в 16:28 часа в оперативния център при Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив е получено съобщение за пожар в апартамент в ж.к. "Христо Смирненски“.



При произшествието е пострадал: А. Б. М – мъж на 74 г., пенсионер, вдишал продукти на горенето и получил изгаряния по тялото, хоспитализиран от екип на Центъра за спешна медицинска помощ.



Причина за пожара: небрежност при боравене с открит огън (забравено ядене върху котлона на готварска печка).