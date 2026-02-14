ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Готварска печка причини пожар в Пловдив, възрастен мъж е в болница с изгаряния
При произшествието е пострадал: А. Б. М – мъж на 74 г., пенсионер, вдишал продукти на горенето и получил изгаряния по тялото, хоспитализиран от екип на Центъра за спешна медицинска помощ.
Причина за пожара: небрежност при боравене с открит огън (забравено ядене върху котлона на готварска печка).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанин: Получавам озверели клаксони и псувни, стига се почт...
08:58 / 14.02.2026
Фрапиращо: От Пловдив дойде лоша новина за цените по пазарите
08:25 / 14.02.2026
7 гаража в Пловдив отиват на търг за нов наемател
08:08 / 14.02.2026
Ново пазарно проучване показва колко милиона ще дадем за ремонта ...
07:59 / 14.02.2026
Община Пловдив осигурява повече автобуси днес
07:20 / 14.02.2026
Дионисиево шествие възвестява началото на ВИНАРИЯ 2026
06:45 / 14.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS