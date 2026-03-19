Голямо дърво падна върху пешеходна пътека на булевард "Марица юг“ в Пловдив. Произшествието за щастие се е разминало без щети и пострадали хора, защото точно в този момент на зебрата нямало пресичащи граждани или автомобили.На близката велоалея също нямало движение. Опасната ситуация се разиграла малко след 13,00 часа и предизвикала временно затруднение на движението.Наложило се противопожарен екип да разреже падналото дърво, а общински служители да изчистят настилката и да извозят дървения материал. Последствията били отстранени след по-малко от час, съобщи БНТ.