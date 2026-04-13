Община Пловдив официално обяви процедура за замяна на жилищен имот – частна общинска собственост в район "Тракия“, с апартамент, притежаван от частни лица в район "Източен“. Решението е взето от Общинския съвет съгласно протокол от юли 2024 г. в изпълнение на Закона за общинската собственост.

Имотът, който е предмет на сделката, е собственост на физически лица, информира Plovdiv24.bg. Замяната касае два обекта с почти идентична квадратура, разположени в два от големите пловдивски района.

Общинският имот се намира в район "Тракия“, блок 83. Жилището е разположено на осмия етаж и разполага с площ от 92,08 кв.м. Апартаментът се състои от три стаи, кухня, баня, отделна тоалетна, антре, перално помещение и две тераси. Към него принадлежи и избено помещение с площ от 4,94 кв.м., както и съответните идеални части от правото на строеж.

Срещу него Община Пловдив придобива имот на ул. "Калина“ № 69 в район "Източен“. Този апартамент е с площ от 92,03 кв.м. и се намира на петия етаж в жилищен блок. Разпределението му включва три стаи, столова и готварна. Към имота е зачислена изба № 13 и над 1,6% идеални части от общите части на сградата.

Процедурата се провежда в пълно съответствие с Решение № 237 на Общинския съвет - Пловдив.