|Голяма и опасна дупка на ключово кръстовище в Пловдив
Става въпрос за кръстовището на бул. "България“ и бул. "Васил Априлов“ – едно от най-натоварените в града. По информация на граждани, от северната страна на светофарите, в западна посока, в крайната лява лента непосредствено преди западната пешеходна и велосипедна пътека на северното платно, от дълго време зее дълбока и опасна дупка. Освен нея, в зоната на цялото светофарно кръстовище са се появили и други сериозни неравности по пътната настилка.
По думите на сигнализиращите, дупките създават реален риск както за автомобилите, така и за пешеходците и велосипедистите, които ежедневно пресичат кръстовището. При преминаване с по-висока скорост или при ограничена видимост, съществува опасност от пътнотранспортни произшествия, материални щети и наранявания.
Снимки, предоставени от тях, показват сериозно компрометирана настилка в непосредствена близост до пешеходните и велоалеите.
Хората, които ежедневно преминават през кръстовището, настояват за спешни мерки и поставят въпроса: кога ще бъде обезопасено кръстовището на бул. "България“ и бул. "Васил Априлов“, ще бъдат ли запълнени дупките и ще бъдат ли предотвратени бъдещи инциденти с пострадали и материални щети?
