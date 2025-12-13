Голяма и опасна дупка на ключово кръстовище в Пловдив

© След сигналa за сериозния инцидент на моста на Герджика, при който шофьор спука гума и повреди джанта заради голяма дупка, граждани алармират за още една изключително опасна пътна отсечка в Пловдив, която продължава да застрашава живота и здравето на хората.



Става въпрос за кръстовището на бул. "България“ и бул. "Васил Априлов“ – едно от най-натоварените в града. По информация на граждани, от северната страна на светофарите, в западна посока, в крайната лява лента непосредствено преди западната пешеходна и велосипедна пътека на северното платно, от дълго време зее дълбока и опасна дупка. Освен нея, в зоната на цялото светофарно кръстовище са се появили и други сериозни неравности по пътната настилка.



По думите на сигнализиращите, дупките създават реален риск както за автомобилите, така и за пешеходците и велосипедистите, които ежедневно пресичат кръстовището. При преминаване с по-висока скорост или при ограничена видимост, съществува опасност от пътнотранспортни произшествия, материални щети и наранявания.



Снимки, предоставени от тях, показват сериозно компрометирана настилка в непосредствена близост до пешеходните и велоалеите.



Хората, които ежедневно преминават през кръстовището, настояват за спешни мерки и поставят въпроса: кога ще бъде обезопасено кръстовището на бул. "България“ и бул. "Васил Априлов“, ще бъдат ли запълнени дупките и ще бъдат ли предотвратени бъдещи инциденти с пострадали и материални щети?