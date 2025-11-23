ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голяма част от Пловдив остава без вода в неделя
Поради авария на водопровод и ремонт на водопроводни връзки без вода ще бъдат жителите на бул."Марица" №152. Вода няма да има и на ул."Ягодовско шосе" и ул."Одрин".
От ВиК-Пловдив обещават авариите да бъдат отстранени до 17:00ч.
Авария на водопровод ще спре водоподаването и в с.Найден Герово, община Съединение, като не е посочен час за отстраняване на аварията.
