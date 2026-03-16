Голяма ВиК авария парализира улица в центъра на Пловдив, сигнализират читатели на Plovdiv24.bg.

Кадрите на наводнената улица, която се намира в близост до известна бирария в Пловдив, са ни изпратени преди минути от притеснени граждани. 

"Улицата е под вода за пореден път. Няма минаване през нея. Не може ли веднъж да я оправят и всичко да е наред.", питат хората.

Според сайта на водното дружество е аварирал водопровод на на бул."Източен" № 69.

Няма водоподаване в района на аварията.

Няма информация, кога тя ще бъде отстранена.