Голяма ВиК авария парализира улица в центъра на Пловдив, сигнализират читатели наКадрите на наводнената улица, която се намира в близост до известна бирария в Пловдив, са ни изпратени преди минути от притеснени граждани."Улицата е под вода за пореден път. Няма минаване през нея. Не може ли веднъж да я оправят и всичко да е наред.", питат хората.Според сайта на водното дружество е аварирал водопровод на на бул."Източен" № 69.Няма водоподаване в района на аварията.Няма информация, кога тя ще бъде отстранена.