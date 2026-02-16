ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Голям удар на полицията в Пловдив, мъж и жена са арестувани
Полицейската операция за пресичане на престъпленията с наркотици на територията на квартал "Столипиново“ е проведена в петък от служители на Шесто РУ. В къща с дворно място те задържали 53-годишен мъж и жена на 51 години, а при последвалото претърсване в имота са открити тайници с два вида високорискови вещества, съхранявани с цел разпространение.
Иззети са около 38 грама синтетичен канабиноид и 48 грама марихуана, разпределени в пакети на едро и под формата на единични разфасовки – общо над 260 броя. При процесуално-следствените действия са конфискувани и над 400 грама пастообразно вещество, използвано като суровина за производство на дизайнерска дрога.
Двамата пловдивчани са известни на полицията за подобно престъпление, а мъжът е и осъждан. Към материалите по започнатото по случая бързо производство по чл. 354а, ал. 1 от НК са приобщени и известна парична сума, както и други доказателства за осъществяваната незаконна дейност. С постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив извършителите са привлечени като обвиняеми и приведени в ареста за срок до 72 часа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Ще съдят шофьора, предизвикал кървавото меле в Пловдивско
14:32 / 16.02.2026
НСИ публикува официалните данни за заплатите в Пловдив и областта...
14:07 / 16.02.2026
Убийство в пловдивски парк е извършено по особено мъчителен за уб...
13:58 / 16.02.2026
Дядото на 4-годишния Марти: Доживотен затвор за Бургазлиев
12:24 / 16.02.2026
ВКС върна за ново разглеждане делото за смъртта на 13-годишната Г...
10:29 / 16.02.2026
70% от коронарните операции в УМБАЛ "Свети Георги" са при пациент...
09:09 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS