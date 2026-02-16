ИЗПРАТИ НОВИНА
Голям удар на полицията в Пловдив, мъж и жена са арестувани
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:58Коментари (0)662
Мъж и жена са задържани при спецакция по линия "наркотици“ в Пловдив. При претърсване на ползван от двамата адрес в квартал "Столипиново“ са иззети множество дози с марихуана и синтетичен канабиноид, както и почти половин килограм суровина за производство на дизайнерска дрога.

Полицейската операция за пресичане на престъпленията с наркотици на територията на квартал "Столипиново“ е проведена в петък от служители на Шесто РУ. В къща с дворно място те задържали 53-годишен мъж и жена на 51 години, а при последвалото претърсване в имота са открити тайници с два вида високорискови вещества, съхранявани с цел разпространение.

Иззети са около 38 грама синтетичен канабиноид и 48 грама марихуана, разпределени в пакети на едро и под формата на единични разфасовки – общо над 260 броя. При процесуално-следствените действия са конфискувани и над 400 грама пастообразно вещество, използвано като суровина за производство на дизайнерска дрога.

Двамата пловдивчани са известни на полицията за подобно престъпление, а мъжът е и осъждан. Към материалите по започнатото по случая бързо производство по  чл. 354а, ал. 1 от НК са приобщени и известна парична сума, както и други доказателства за осъществяваната незаконна дейност.  С постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив извършителите са привлечени като обвиняеми и приведени в ареста за срок до 72 часа.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

