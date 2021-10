Голям търговски център в Кючука каза за кои 3 магазина трябва зелен сертификат

© "Уважаеми клиенти, всички обекти във Via Park работят, като в три от тях се изисква зелен сертификат за влизане - Pepco Bulgaria, Sport Depot и Sinsay". Това написаха от ритейл парка в официалната си страница в социалната мрежа Фейсбук.



Via Park e търговски парк с микс от наематели в район "Южен" в Пловдив. Billa, Pepco, Sport Depot, Lilly, Zoomania, Matstar, Sopharmacy, PizzAmerigo, Booktrading са наемателите в етап 1 на парка.



В етап 2 и 3 ще има още 6 търговски обекта и 5000 кв.м. офисни площи. 250 000 души живеят в първичната търговска зона на Via Park /15 минути с кола/, се казва в страницата на парка в интернет.