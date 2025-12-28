Гневни пловдивчани: Благодаря за "добре свършената работа"!

© Фейсбук С любезното съдействие на ОП "Паркове и градини" и отдел "Екология" към район "Централен". Благодаря за "добре свършената работа", това сподели жител на Пловдив в социалната мрежа, след като дърво падна върху паркирани автомобили в центъра на Пловдив, научи Plovdiv24.bg.



Сигналите от целия град са десетки. Официалната информация от институциите е, че три екипа резачи на ОП "Градини и паркове" са на терен в Пловдив от сутринта, съобщи директорът на общинското предприятие Радина Андреева. Те работят по отстраняване на паднали дървета и клони в пълна комуникация с екипите на Пожарната. С приоритет се разчистват пътища и се обработват спешните сигнали. Единият екип е дежурен в районите " Южен" и "Западен", вторият – в "Тракия" и "Източен", а третият екип отстранява щетите в район "Централен".