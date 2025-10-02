Главният мениджър на известна пловдивска компания напусна този свят твърде рано

© Фейсбук Мария Данчева-дългогодишният главен мениджър на Christian of Roma е напуснала този свят твърде рано. За тъжната загуба съобщиха от компанията.



"С огромна болка и дълбока тъга се сбогуваме с нашата скъпа колежка, приятел и дългогодишен главен мениджър на Christian of Roma – Мария Данчева.



Коварна болест я отне твърде рано. Бореше се смело, с достойнство и тишина, без да се оплаква. До последно беше с нас – работеше, създаваше, вдъхновяваше.



Мария беше повече от колега – тя беше сърцето и двигателят на компанията. Идеите ѝ, енергията ѝ, отдадеността ѝ – това беше силата, която ни водеше напред. Умееше да бъде справедлива, но и съпричастна. Помагаше на всеки, вярваше в каузите си, защитаваше ги до край. Обичаха я стилистите, търговските представители, колегите в офиса и склада – всички.



Днес скланяме глава пред паметта ѝ – с респект, с признателност, с обич.



Мария остави трайна следа, която никога няма да бъде заличена. Остава в историята на Christian of Roma, но най-вече – в сърцата ни.



Поклон пред светлата ѝ памет.



Съболезнования към семейството и близките".



Екипът на Plovdiv24.bg изказва най-искрените си съболезнования на близките и семейството й.