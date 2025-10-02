ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Главният мениджър на известна пловдивска компания напусна този свят твърде рано
Автор: Силвия Станева 20:38Коментари (0)600
© Фейсбук
Мария Данчева-дългогодишният главен мениджър на Christian of Roma е напуснала този свят твърде рано. За тъжната загуба съобщиха от компанията.

"С огромна болка и дълбока тъга се сбогуваме с нашата скъпа колежка, приятел и дългогодишен главен мениджър на Christian of Roma – Мария Данчева.

Коварна болест я отне твърде рано. Бореше се смело, с достойнство и тишина, без да се оплаква. До последно беше с нас – работеше, създаваше, вдъхновяваше.

Мария беше повече от колега – тя беше сърцето и двигателят на компанията. Идеите ѝ, енергията ѝ, отдадеността ѝ – това беше силата, която ни водеше напред. Умееше да бъде справедлива, но и съпричастна. Помагаше на всеки, вярваше в каузите си, защитаваше ги до край. Обичаха я стилистите, търговските представители, колегите в офиса и склада – всички.

Днес скланяме глава пред паметта ѝ – с респект, с признателност, с обич.

Мария остави трайна следа, която никога няма да бъде заличена. Остава в историята на Christian of Roma, но най-вече – в сърцата ни.

Поклон пред светлата ѝ памет.

Съболезнования към семейството и близките".

Екипът на Plovdiv24.bg изказва най-искрените си съболезнования на близките и  семейството й.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Областният управител на Пловдив участва в дискусия за връщането н...
19:55 / 02.10.2025
Район "Южен" е под вода заради решение на Общината от времето на ...
19:32 / 02.10.2025
Район "Южен" организира акция по безвъзмездно и доброволно кръвод...
18:50 / 02.10.2025
Автомобили започнаха да аварират в Пловдив, усеща се и неприятна ...
17:32 / 02.10.2025
По телефона: Синът ти уби дете при катастрофа, ако платиш, няма д...
17:18 / 02.10.2025
Кръстовище в Пловдив е под вода
17:11 / 02.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
15:56 / 30.09.2025
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов
09:09 / 02.10.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Прокуратура и МВР влязоха в офисите на Васил Божков
Медици протестират за по-високи възнаграждения
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: