ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Главният мениджър на известна пловдивска компания напусна този свят твърде рано
"С огромна болка и дълбока тъга се сбогуваме с нашата скъпа колежка, приятел и дългогодишен главен мениджър на Christian of Roma – Мария Данчева.
Коварна болест я отне твърде рано. Бореше се смело, с достойнство и тишина, без да се оплаква. До последно беше с нас – работеше, създаваше, вдъхновяваше.
Мария беше повече от колега – тя беше сърцето и двигателят на компанията. Идеите ѝ, енергията ѝ, отдадеността ѝ – това беше силата, която ни водеше напред. Умееше да бъде справедлива, но и съпричастна. Помагаше на всеки, вярваше в каузите си, защитаваше ги до край. Обичаха я стилистите, търговските представители, колегите в офиса и склада – всички.
Днес скланяме глава пред паметта ѝ – с респект, с признателност, с обич.
Мария остави трайна следа, която никога няма да бъде заличена. Остава в историята на Christian of Roma, но най-вече – в сърцата ни.
Поклон пред светлата ѝ памет.
Съболезнования към семейството и близките".
Екипът на Plovdiv24.bg изказва най-искрените си съболезнования на близките и семейството й.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Областният управител на Пловдив участва в дискусия за връщането н...
19:55 / 02.10.2025
Район "Южен" е под вода заради решение на Общината от времето на ...
19:32 / 02.10.2025
Район "Южен" организира акция по безвъзмездно и доброволно кръвод...
18:50 / 02.10.2025
Автомобили започнаха да аварират в Пловдив, усеща се и неприятна ...
17:32 / 02.10.2025
По телефона: Синът ти уби дете при катастрофа, ако платиш, няма д...
17:18 / 02.10.2025
Кръстовище в Пловдив е под вода
17:11 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS