Обвиненият в заплахи спрямо Дебора Михайлова Георги Георгиев запази мълчание при влизането си в съдебната зала днес, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Очаква се да бъдат разпитвани свидетели по казуса.



Припомняме, че заради липса на присъда обвиненият Георги излезе от ареста. През юли пловдивският районен съд промени постоянната му мярка за неотклонение от задържане под стража на парична гаранция в размер на 25 хиляди лева. Това се случи за 9 път в последните 2 години, откакто се води съдебния процес.



Защитникът на Дебора коментира, че свидетелите ще се явят, с което ще продължи хода на заседанието.



"Остават притесненията за това, че той (Георги Георгиев - бел. ред.) е на свобода", заяви адвокатът.



