ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Георги Георгиев запази мълчание преди съдебното заседание
Припомняме, че заради липса на присъда обвиненият Георги излезе от ареста. През юли пловдивският районен съд промени постоянната му мярка за неотклонение от задържане под стража на парична гаранция в размер на 25 хиляди лева. Това се случи за 9 път в последните 2 години, откакто се води съдебния процес.
Защитникът на Дебора коментира, че свидетелите ще се явят, с което ще продължи хода на заседанието.
"Остават притесненията за това, че той (Георги Георгиев - бел. ред.) е на свобода", заяви адвокатът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 287
|предишна страница [ 1/48 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Полицията в Пловдив с мерки за безопасност по време на празника в...
09:06 / 12.09.2025
На това място само фонтан с ябълка му трябва и наистина ще стане ...
09:02 / 12.09.2025
Най-голямата болница в Пловдив ще провежда безплатни прегледи за ...
08:54 / 12.09.2025
Пловдив посреща най-добрите български комици
23:15 / 11.09.2025
Певица от Пловдив стана жертва на нагла кражба
21:00 / 11.09.2025
Руска рулетка в Пловдив! Пешеходци между коли и влакове на бул. "...
19:57 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
17:01 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS