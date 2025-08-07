ИЗПРАТИ НОВИНА
Георги Георгиев излиза на свобода срещу 10 000 лева гаранция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:35Коментари (0)416
©
Пловдивският окръжен съд потвърди определение на Районен съд – Пловдив от 15.07.2025 г., с което мярката за неотклонение на подсъдимия Георги Георгиев е изменена от "задържане под стража“ в "парична гаранция“, като измени размера от 25 000 лева на 10 000 лева.

Въззивният съд прие, че към настоящия момент изминалият период на задържане на подсъдимия  Георги Георгиев наближава 2 години и 2 месеца. Този период от време оказва влияние върху опасността подсъдимият да извърши престъпления, като съществено я намалява. Съдът прие, че това е така, тъй като опасността изначално е била обоснована с факта на престъпленията, за които подсъдимият е бил привлечен към наказателна отговорност, с тежестта им и с техния механизъм на осъществяване. Съдът отчете, че мярката за неотклонение има същностни разлики с наказанието, което се налага за извършено престъпление и една от най-съществените е тази, че мярката за неотклонение действа заедно с действието на принципа за невиновност до доказване на противното в съответствие със закона.

Съдът посочи в мотивите си, че наличието на обосновано подозрение за съпричастност към престъпленията, в които подсъдимият е обвинен, вече не е достатъчно, за да оправдае продължаващото задържане. В тази връзка е и съдебната практика на Европейския съд за правата на човека, която указва, че в тези случаи задържането следва да бъде основано на допълнителни и достатъчно основания.

Определението е окончателно.


Още по темата: общо новини по темата: 283
17.07.2025 Психолог: Начинът, по който се води процесът срещу насилието над жени, е причината рядко да има възмездие
15.07.2025 Свободата на Георги струва 25 хиляди лева
15.07.2025 Делото за нарязаната Дебора най-вероятно ще бъде отложено
26.06.2025 Дебора с емоционална изповед: Не беше само болка, а срам и унижение
24.06.2025 Георги Георгиев обяви гладна стачка в затвора: Истинският извършител е на свобода
18.06.2025 Георги имал киста на опашната кост
