Габи Тутанкамион на поправителен в новия Ерген
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:16
© Instagram
Бившата хостеса Габи Бланко, по-известна сред зрителите като "Тутанкамион“, влиза на поправителен в новия сезон на "Ергенът“: Любов в рая".

Скандалната Габриела от Пловдив, която се опита да спечели сърцето на пианиста Евгени Генчев, e eдна от участничките в новото хитово риалити. 

Още в първото си участие тя остана в историята с култовата реплика, с която нарече своя съперница "Тутанкамион“, а острият ѝ и хаплив език я превърна в един от най-колоритните образи във втория сезон.

Няколко години по-късно феновете се шегуват, че Габи влиза в шоуто "на поправителен“.

Габриела е свързана с Пловдив. Тя активно се занимава с мода и предприемачество. Има собствен бранд за дамски дрехи. Определя себе си като жена със силен характер, дисциплина и високи стандарти.

Социалните мрежи вече кипят от коментари. С репутацията си на остра, директна и непредсказуема участничка, тя със сигурност ще разбуни духовете и този път.

Дали Габриела ще успее да разкрие по-различна, по-мека и романтична страна от себе си, или отново ще влезе в ролята на "острия език на сезона“, предстои да видим. Зрителите тръпнат да видят какво ще изригне този път от устата на "Габи Тутанкамион“.


