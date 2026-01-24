ИЗПРАТИ НОВИНА
Фирми за бързи кредити тровят пловдивчани
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:45
©
За масово незаконно разполагане в Пловдив на рекламни елементи на фирми за бързи кредити сигнализираха читатели на Plovdiv24.bg. Даваме им думата сега без никкава редакторска намеса:

"Уважаема редакция, подаваме сигнал за продължаващ и нерешен проблем в град Пловдив – масовото незаконно разполагане на рекламни елементи на фирми за бързи кредити по основни кръстовища и кръгови движения.

Въпреки многобройните сигнали до Общинския инспекторат, ситуацията не се променя. Рекламите периодично се премахват, но след кратко време отново се появяват на същите места. Това се случва вече месеци наред и показва пълна липса на ефективен контрол.

Недоумение буди фактът, че при наличието на видеонаблюдение на ключови пътни възли не се установява кой монтира тези реклами и защо няма реално санкционирани нарушители.

Така градът остава заложник на агресивни рекламни практики, а институциите изглеждат безсилни или бездействащи. Пловдив бива системно загрозяван от реклами на бързи кредити – бизнес, който експлоатира социално уязвими хора и не би трябвало да доминира публичното градско пространство.

Считаме, че темата заслужава обществено внимание и реални действия от страна на отговорните органи. Такива реклами има дори на входа към Гребната база и ограда на гърба на спортното училище!"







