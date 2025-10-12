ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фирми от Казанлък и София се съревновават за пластмасовите контейнери за отпадъци на Пловдив
Изпълнението на обществената поръчка включва доставки до административен адрес на територията на града и брандиране на контейнерите. Видовете и прогнозните количества съдове за отпадъци, които е необходимо да бъдат доставени, са: 300 броя с вместимост 120 л; 1500 броя за разделно събиране на биоотпадъци с вместимост 240 л; 50 броя с вместимост 1 100 литра.
Контейнерите, предмет на доставка, трябва да са нови, неупотребявани, окомплектовани, сглобени, с възможност за поставяне на RFID транспондери (тагове), брандирани.
Те ще бъдат разположени в обществените пространства – улици, междублокови пространства, площадки за отпадъци и др.
Възложител на поръчката е ресорният заместник-кмет по екология и здравеопазване Иван Стоянов.
Предстои комисията по обществената поръчка да определи дата за отваряне на ценовите оферти.
