Фирми от Казанлък и София се съревновават за пластмасовите контейнери за отпадъци на Пловдив

© Plovdiv24.bg “Техно Виста" ЕООД (Казанлък) и “Колела А2" ЕООД (София) са двете фирми, които се съревновават да осигурят пластмасови контейнери за смет. Plovdiv24.bg припомня, че обществената поръчка, която бе пусната е за сумата от 200 000 лева за доставки на пластмасови контейнери за разделно събиране на биоотпадъци ("стоки“/“артикули“) за нуждите на Община Пловдив.



Изпълнението на обществената поръчка включва доставки до административен адрес на територията на града и брандиране на контейнерите. Видовете и прогнозните количества съдове за отпадъци, които е необходимо да бъдат доставени, са: 300 броя с вместимост 120 л; 1500 броя за разделно събиране на биоотпадъци с вместимост 240 л; 50 броя с вместимост 1 100 литра.



Контейнерите, предмет на доставка, трябва да са нови, неупотребявани, окомплектовани, сглобени, с възможност за поставяне на RFID транспондери (тагове), брандирани.



Те ще бъдат разположени в обществените пространства – улици, междублокови пространства, площадки за отпадъци и др.



Възложител на поръчката е ресорният заместник-кмет по екология и здравеопазване Иван Стоянов.



Предстои комисията по обществената поръчка да определи дата за отваряне на ценовите оферти.