През годините на управление на ГЕРБ преподавателската професия бе издигната на пиедестал. Вследствие на това тя се превърна в една от най-желаните професии. С тези думи кметът на Пловдив Костадин Димитров откри кръгла маса за образованието, на която присъстваха министрите на образованието в мандатите на ГЕРБ и кандидати за народни представители Йорданка Фандъкова Красимир Вълчев , представители на пловдивската листа, заместник-кметът по дигитализация, европейски проекти, бизнес развитие и образование Владимир Темелков , общински съветници, представители на образователни институции.

Кметът Костадин Димитров изброи детските градини, училищата и висшите учебни заведения в Община Пловдив, които са реновирани по време на управлението на ГЕРБ. Той припомни, че в момента тече мащабен ремонт на зоната около Техническия университет и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“, както и останалите инвестиции в образователната среда.

Заместник-кметът Владимир Темелков също акцентира върху направеното в образователната инфраструктура.

"Миналата година имаме пет обновени училища, предстоят първи копки на две нови ясли и пристройки на детски градини. В Пловдив икономиката избухва и затова има непрекъсната нужда от нови детски и учебни заведения“, каза Владимир Темелков.

Той благодари на директорите и учителите за усилията, които полагат за грижата, възпитанието и развитието на децата.

Вторият в листата на коалиция ГЕРБ-СДС за Пловдив Георги Георгиев, който е университетски преподавател, призна, че учителите винаги са имали специална роля в живота му.

"Преподавателската професия човек носи в сърцето и душата си“, отбеляза Георги Георгиев и посочи, че всичко, което партия ГЕРБ е направила за образованието и учителите, демонстрира уважение към професията и тяхната роля в обществото.

"От ГЕРБ последователно сме работили за по-високо заплащане на учителите и по-добри условия за труд. Предвиждаме допълнителни стимули за държавните университети, включително и увеличаване на стипендиите на студенти и докторанти“, посочи Георгиев.

Дългогодишният кмет на София Йорданка Фандъкова похвали начина, по който изглежда Пловдив.

"Пловдив има добър стопанин и това се вижда още от момента, в който се влезе в града“, посочи Фандъкова.

Тя заяви, че въпреки че е била и кмет, и депутат, се гордее най-много с професията си на учител.

"Няма как да имаме икономика с висока добавена стойност и растеж, ако нямаме качествено образование. ГЕРБ е партията, която винаги е издигала и продължава да издига образованието като национален стратегически и бюджетен приоритет“, подчерта Йорданка Фандъкова.

Тя припомни, че освен национални средства, за образованието са били заложени и много европейски средства. По думите й ГЕРБ-СДС се ангажира да достигне ниво на заплащане на учителите от 125% от средната работна заплата за страната.

Доскорошният министър на образованието Красимир Вълчев подчерта, че ГЕРБ е въвела инвестиционни програми за образованието – за строеж и пристрояване на училища и детски градини и за ремонт и изграждане на спортна инфраструктура.

"Фактът, че образованието винаги е било реален приоритет в програмата на ГЕРБ, се измерва с увеличената бюджетна подкрепа. Разходите за образование се повишиха от 3,6% на 4,8% от брутния вътрешен продукт, което е над 2,5 милиарда повече“, изтъкна Красимир Вълчев.

Той допълни, че сред предстоящите акценти в програмата на ГЕРБ са създаването на Национален кариерен център, разширяването на броя на психолозите и ресурсните учители, увеличаването на ресурсната подкрепа, както и реформа в учебните програми – силни базови знания, по-малко фактология, формиране на широк спектър от умения, засилване на възпитателната функция.

На изборите на 19-и април ГЕРБ-СДС е с номер 15 в бюлетината.