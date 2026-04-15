Кметът Костадин Димитров изброи детските градини, училищата и висшите учебни заведения в Община Пловдив, които са реновирани по време на управлението на ГЕРБ. Той припомни, че в момента тече мащабен ремонт на зоната около Техническия университет и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“, както и останалите инвестиции в образователната среда.
Заместник-кметът Владимир Темелков също акцентира върху направеното в образователната инфраструктура.
"Миналата година имаме пет обновени училища, предстоят първи копки на две нови ясли и пристройки на детски градини. В Пловдив икономиката избухва и затова има непрекъсната нужда от нови детски и учебни заведения“, каза Владимир Темелков.
Той благодари на директорите и учителите за усилията, които полагат за грижата, възпитанието и развитието на децата.
Вторият в листата на коалиция ГЕРБ-СДС за Пловдив Георги Георгиев, който е университетски преподавател, призна, че учителите винаги са имали специална роля в живота му.
"Преподавателската професия човек носи в сърцето и душата си“, отбеляза Георги Георгиев и посочи, че всичко, което партия ГЕРБ е направила за образованието и учителите, демонстрира уважение към професията и тяхната роля в обществото.
"От ГЕРБ последователно сме работили за по-високо заплащане на учителите и по-добри условия за труд. Предвиждаме допълнителни стимули за държавните университети, включително и увеличаване на стипендиите на студенти и докторанти“, посочи Георгиев.
Дългогодишният кмет на София Йорданка Фандъкова похвали начина, по който изглежда Пловдив.
"Пловдив има добър стопанин и това се вижда още от момента, в който се влезе в града“, посочи Фандъкова.
Тя заяви, че въпреки че е била и кмет, и депутат, се гордее най-много с професията си на учител.
"Няма как да имаме икономика с висока добавена стойност и растеж, ако нямаме качествено образование. ГЕРБ е партията, която винаги е издигала и продължава да издига образованието като национален стратегически и бюджетен приоритет“, подчерта Йорданка Фандъкова.
Тя припомни, че освен национални средства, за образованието са били заложени и много европейски средства. По думите й ГЕРБ-СДС се ангажира да достигне ниво на заплащане на учителите от 125% от средната работна заплата за страната.
Доскорошният министър на образованието Красимир Вълчев подчерта, че ГЕРБ е въвела инвестиционни програми за образованието – за строеж и пристрояване на училища и детски градини и за ремонт и изграждане на спортна инфраструктура.
"Фактът, че образованието винаги е било реален приоритет в програмата на ГЕРБ, се измерва с увеличената бюджетна подкрепа. Разходите за образование се повишиха от 3,6% на 4,8% от брутния вътрешен продукт, което е над 2,5 милиарда повече“, изтъкна Красимир Вълчев.
Той допълни, че сред предстоящите акценти в програмата на ГЕРБ са създаването на Национален кариерен център, разширяването на броя на психолозите и ресурсните учители, увеличаването на ресурсната подкрепа, както и реформа в учебните програми – силни базови знания, по-малко фактология, формиране на широк спектър от умения, засилване на възпитателната функция.
На изборите на 19-и април ГЕРБ-СДС е с номер 15 в бюлетината.
един тракиец
преди 1 ч. и 34 мин.
3-4 нови физкултурни салона, не е развитие на образованието в Пловдив. Текущи ремонти не е вдигане на нивото. Пари се харчат, резултати няма. Справка - Матечатическата гимназия, Хуманитарната гимназия. Красимир Вълчев навреди, а не подобри образованието. Справка унищожаването на математиката, желание за закриване на елитни училища и грешният формат за НВО 2026.
вкпл
преди 2 ч. и 33 мин.
Ла*но в целофан си е все ла*но, пък нека е лъскава опаковката. Да се бяха сетили да питат жителите на града дали им харесва града, не като туристи да му се радват само. Обаче, защо да питат, като след седмица държавата ще ги пита, та да видим дали всичките натворени глупости се харесват на населението :)
