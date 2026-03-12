Фалшива обява за продажба на знакова къща на ул. "Авксентий Велешки" в Пловдив се появи в специализирани групи. За грозната манипулация алармира реалната собственичка на имота Мирена Бъчварова, както се представи по телефона. Дамата е категорична, че къщата не се продава и поиска публикацията ни да бъде свалена, тъй като не била достоверна.
Обявата бе пусната от някоя си Антония Златкова, която публикува външни и вътрешни снимки на къщата и подробно описание на имота. Потърсихме контакт с госпожа Златкова, но тя не отговори на запитването ни, а няколко часа по-късно въпросната обява беше изтрита.
Къщата, обект на интрига, е построена през 1923 г. по проект на родения в Карлово арх. Стефан Джаков. Той живее и работи в Пловдив от 1919 до 1936 г. и оставя тук значително творчество. По негов проект са направени къщата с кулата над Античния театър и зелената къща. По-късно имотът на "Авксентий Велешки" е придобит от семейството на известния търговец Щерю Бъчваров.
