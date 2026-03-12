Уникална 100-годишна къща на пловдивската улица "Авксентий Велешки" са обявили за продажба в специализирани групи собствениците на имота, видя"Зелената къща" е построена през 1923 г. по проект на родения в Карлово арх. Стефан Джаков. Той живее и работи в Пловдив от 1919 до 1936 г. и оставя значително творчество. Най-известна е къщата с кулата, кацнала сякаш на върха на скалата над Античния театър, която архитектът е построил за семейството си. Заради закона, ограничаващ правото на собственост след 9 септември 1944 г., се наложило арх. Джаков и двамата му братя да продадат зелената къща на известния местен търговец Щерю Бъчваров.Къщата няма статут на защитена, но от НИНКН са направили предложение да бъде включена в регистъра като единичен паметник на културата, съобщи кметът на район "Централен" Георги Стаменов. Ако това не се случи, има опасност да бъде загубена по подобие на красивия представител на късния сецесион на ул. "Иван Андонов" 4 в подножието на Бунарджика, който безвъзвратно загубихме в края на 2025 г., предупреждават пловдивски архитекти.Достолепната сграда на "Авксентий Велешки" сега отново си търси нов стопанин. Продавачът обявява, че се предлага обзаведена къща с площ от 235 кв. м., разпределена в три етажа. В анонса обаче се посочва разпределението на първия и третия етаж, както и имот от 250 кв. м. в отделна постройка в двора със собствен вход. Самият двор е с площ 500 кв.м. Вторият жилищен етаж не е включен в офертата.От снимките се вижда, че на обявените за продажба първи и трети етаж е подменена дървената дограма на прозорците, а на втория оригиналните прозорци са запазени до ден днешен, което предполага, че имат различни собственици.Имотът излиза на пазара след кратка пауза. През 2022 г. офертата бе за 460 000 евро или 2705.88 евро/кв.м. Актуална цена сега не се посочва.