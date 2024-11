© виж галерията "Днес е една от тези вечери, в които казваме, че цяла Европа нас гледа. Гледа към Пловдив! За пореден път Мира и Танко водят в Пловдив световния елит на джаза. Можем да се гордеем, че фестивалът за пореден път показва устойчивост, израстване, при това цели 10 години. 10 години стил, история и авторитет! Той се случва именно тук - в Пловдив и си е нашия, пловдивски джаз фест! Искам сърдечно да поздравя екипа, който стои зад фестивала вече 10 години, затова че с толкова много енергия и любов прави нещо много специално за нас, хората в Пловдив. В тези три, поредни вечери звездите отгоре идват при нас долу, за да можем да ги пипнем, да ги видим, да ги чуем! На добър час на фестивала! ".



С тези думи към публиката, изпълнила залата на Дома на културата "Борис Христов" до край, заместник-кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов откри 10-тото издание на Plovdiv Jazz Fest. Водещ на тазгодишното юбилейно издание от 1 до 3 ноември, в което гостуват световни имена в джаза, е Вили Стоянов - съосновател на Брас Асоциация, тромбонист, преподавател, композитор, аранжор, диригент на духов оркестър.



"Пловдив винаги е бил много красив и романтичен град. Впечатлен съм от обаятелните усилия, стила, уюта, обичта и упоритостта, с която Мира и Танко се борят вече 10 години да имаме този джаз фестивал. Празнуваме джаза, дами и господа!", отбеляза Вили Стоянов.



Откриващата вечер на десетото издание на Plovdiv Jazz Fest започна с концерт на джаз певицата и създател на фестивала – Мирослава Кацарова, нейният джаз квартет и струнен квартет Perfect и с най-новата си концертна програма Paloma.



През последните десет години Мирослава Кацарова създава ежегодно по една нова концертна програма, която се отличава със специфичен музикален материал, нова звучност, силни аранжименти, разказани истории. С нея на сцената бяха Мирослав Турийски (пиано), Младен Димитров (барабани), Александър Леков (бас) и струнен квартет Perfect – Ивелина Христова и Диляна Давидова (цигулки), Мария Венкова (виола) и Антоанина Юрганджиева (виолончело). Paloma е стара мексиканска песен, а една от любимите версии на Мира Кацарова на тази песен е на Каетано Велосо.



Особено важен акцент в този своеобразен музикален, но и филмов разказ, е преработката на познатите стари латино песни. В програмата Мира Кацарова бе подбрала песни с фини препратки към магическия реализъм на латиноамериканската култура като Cucurucucu Paloma, Samba de Bencao, Manha de Carnaval (Black Orpheus), Desafinado, Amapola, Mas Que Nada, Dindi и други, повечето от тях свързани с филми. Миро Турийски е претворил стария музикален материал и преосмислил темите в него така че да звучат модернистично, но и носталгично и с уважение към оригинала.



На десетия Plovdiv Jazz Fest за първи път в България пристигна световноизвестният тромпетист, певец, композитор и фотограф – Тил Брьонер, заедно със своята банда. Концертът на Тил Брьонер и неговата група бе вторият в откриващата вечер на фестивала. Тил Брьонер е джаз тромпетист, флигорнист, певец, композитор, продуцент и фотограф. Брьонер е най-популярният германски джаз музикант и най-продаваният джаз изпълнител в страната.



Роден през 1971 г. близо до Дюселдорф, той се превръща не само в най-успешния джаз музикант в историята на Германия, но има и значително място в света на джаза и съвременната музика. Смятан за "виртуоз на тромпета", изключителната му чувствителност към звука и мелодията му донася репутацията на "германския Чет Бейкър". Брьонер се прочува като солист на известния берлински биг бенд RIAS. Първият му албум, Generations of Jazz е издаден през 1993 г. Той веднага печели Наградата на немската звукозаписна критика. През 2008 г. е номиниран за "Грами" в категорията "Най-добро инструментално джаз соло".



Албумът му That Summer, излязъл през 2004 г., заема 16 позиция в германската поп класация и го превръща в най-продавания джаз музикант в Германия. Работата му го среща с величия в света и на джаза, и на поп музика. През април 2016 г. е поканен в Белия дом, за да свири на ежегодния концерт по случай Международния ден на джаза, с домакин президентът Барак Обама, заедно с Хърби Хенкок, Стинг, Арета Франклин, Даяна Крал, Ал Жиро, Хю Масекела, Бъди Гай и Чик Кърия. Брьонер често пътува на турнета със своята група, с дуото му с Дитер Илг, с оркестър "Тил Брьонер", който включва над двадесет музиканти, както и с проекта му с класическия тромпетист Сергей Накаряков. Брьонер редовно свири на големите световни сцени и на известни джаз фестивали. Всички международни членове на групата му са също успешни самостоятелни изпълнители.



Втората вечер на Plovdiv Jazz Fest е днес - 2 ноември. Тя ще започне в 19.30 часа с международната група Half Easy Trio, заедно с украинската певица Тамара Лукашева. Half Easy Trio е международна съвременна джаз група, създаден през 2018 г. в Ротердам от българският барабанист Мартин Хафизи, заедно с пианиста Франц фон Шоси от Германия и австрийския контрабасист Йоханес Фенд. Към тях ще се присъедини и украинската певица Тамара Лукашева. Всички композиции са написани от Мартин Хафизи и органично съчетават стилове като класическа музика, българска фолклорна музика и много различни поджанрове на джаза. През октомври 2019 г. групата издава дебютен албум Dark is Bright под нидерландския лейбъл Optomusic. Албумът е много добре приет от публиката и критиката. Вторият им албум One Step Back, Two Steps Forward е издаден през май 2023 г. и в него участва украинската певица Тамара Лукашева, която е сред изключителни певици на младата германска джаз сцена. През 2024 г. триото Half Easy е на турне в Холандия, Белгия, Германия, Франция и България.



Веднага след тях в 21.15 часа на сцената ще се качат петкратният носител на "Грами" Майкъл Лийг от Snarky Puppy, заедно с пианиста на групата Бил Лорънс. Майкъл Лийг и Бил Лорънс ще представят техния нов и забележителен музикален проект – Where you Wish you Were. Роденият в Южна Калифорния басист, мултиинструменталист и композитор Майкъл Лийг основа световноизвестната банда Snarky Puppy, която до момента е отличавана пет пъти с награда "Грами".



Пианистът, кийбордист и композитор Бил Лорънс, роден в Лондон, е част от групата почти толкова дълго, колкото и Лийг. Майкъл Лийг и Бил Лорънс свирят заедно от 20 години, но Where you Wish you Were е първият им дуетен студиен албум, който ще чуем във втората вечер на Plovdiv Jazz Fest. Бил Лорънс, който често залага на смесица от пиано и различни синтезатори, оркестрови аранжименти и дигитални звукови пейзажи, тук се фокусира изцяло върху възможностите на акустичен роял.



А Майкъл Лийг, познат предимно като електрически басист, запален по джаза и груува, тук свири на редица предимно безгрифови струнни инструменти от средиземноморски и ориенталски произход – на първо място на уд, но също така и на специално конструирана акустична и електрическа китара, на западноафриканска лютня, наречена нгони. Всички тези инструменти имат свойството да имитират глас, а също така предлагат микротонални възможности, които далеч надхвърлят нормите на западната музика. Двамата музиканти обаче настояват, че този проект няма нищо общо с възпроизвеждането на каквито и да било регионални стилове и дълбоки корени. Това е вселена от лични, музикални и звукови влияния на двамата музиканти, която трудно може да бъде поставена в граници или да се категоризира.



Организатор на Plovdiv Jazz Fest е Blue M. Всички събития от есенното издание на Plovdiv Jazz Fest се провежда с подкрепата на община Пловдив и e част от Културния календар на града за 2024 година. Plovdiv Jazz Fest се реализира с подкрепата на Министерство на културата.



Билети в мрежата на Eventim, билетът включва и двата концерта.