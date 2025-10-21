ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Евакуираха работещи и посетители в Plovdiv Plaza Mall
Евакуираха работещи и посетители в Plovdiv Plaza Mall, научи Plovdiv24.bg. Повод за притеснения обаче няма, защото става въпрос за планирана учебна евакуация.
Mall Plovdiv Plaza
ул. "Проф. д-р Иван Странски" N5
11 коментара за Mall Plovdiv Plaza
Тук има:
Обикновено в големите търговски центрове има практика подобни мероприятия да се провеждат поне веднъж в годината, за да знаят хората как да реагират при необходимост.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Спомените на Пловдив в черно и бяло
08:52 / 21.10.2025
Днес е денят, в който някои хора ще си намерят добра работа в Пло...
07:30 / 21.10.2025
Ограничават движението в Тунела в Пловдив
05:05 / 21.10.2025
Арестуваха мъж с метален лост на булевард "Васил Априлов" в Пловд...
21:09 / 20.10.2025
Пловдивчанин: Толкова ли им е трудно на управляващите?
18:38 / 20.10.2025
Безплатни профилактични прегледи в Пловдив
18:30 / 20.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS