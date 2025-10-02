© Plovdiv24.bg Месеци след приключване на строителните дейности по "Петър Стоев" в район "Южен" улицата все още не е завършена, сигнализират читатели на Plovdiv24.bg.



По "Петър Стоев" минава едно от разклоненията на Южния обходен колектор, който се изгражда по проект на ВиК - Пловдив. Строителните дейности по подземната инфраструктура са приключени и тръбите са положени отдавна. Предстоящото свързване с тръбите по локалното платно на бул. "Македония" по никакъв начин не препятства полагането на пътна настилка по готовата улица, твърдят гражданите.



Оказва се, че проблемът е видът на най-горния пласт асфалт. От Община Пловдив настоявали износващият слой да е полимермодифициран асфалтобетон. Разликата с обикновения асфалт е, че той най-общо казано предпазва появата на "коловози" при сериозни температурни амплитуди. В договора с изпълнителя на обекта е записано, че има задължение да възстанови пътната настилка с материал, идентичен на този отпреди ремонта.



Разговорите по темата между Община Пловдив и ВиК не са приключени и не се вижда краят и на това мъчение.



