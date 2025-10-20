ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето го проекта, заради който Европрокуратурата разследва община Пловдив
Какво съобщиха тогава от Общината? Ето я официалната информация за въпросния проект, публикувана на 10 юли 2023 година:
Текущ ремонт на административната база на ОП "Чистота“ и ОП "Градини и паркове“– това е част от третия етап на проекта на Община Пловдив "Повишаване на организационната, техническа и административна осигуреност за подобряване качеството на градски зелени площи и откритите обществени пространства в град Пловдив“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма "Региони в растеж“ 2014-2020 г., "Обединена българска банка“ АД, ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове“ и "Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД.
Идеята е да бъде повишена организационната, техническата и административната осигуреност на двете общински предприятия с цел подобряване качеството на екологичните мерки, поддържане и облагородяване на градските зелени площи и откритите обществени пространства.
"С изпълнението на проекта ще предоставим на служителите на двете предприятия по-добри условия за поддържане на чистотата и зелените площи в града и съответно ще бъде повишено качеството на услугите“, коментира зам.-кметът по екология Анести Тимчев, който на място се запозна със старта на строителните дейности.
След проведената обществена поръчка за изпълнител е избрана фирмата "Корект Фактор“ ЕООД. Общата стойност на поръчката е 2 996 670 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение е до 150 календарни дни.
Одобреното финансиране за целия проект е 9,9 млн. лв., от които 5,84 млн. лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020“. По проекта вече беше закупена нова техника за "Чистота“ на стойност 3,1 млн. лв., а 3,7 млн. лв. бяха инвестирани в модернизиране на автопарка на "Градини и паркове“.
С нова техника вече разполага и ОП "Зооветеринарен комплекс" – специален електромобил за улов и кастрация на бездомни котки. Проектът е съфинансиран от Национален доверителен екофонд по "Инвестиционна програма за климата за насърчаване използването на електрически превозни средства“. Новият автомобил е напълно безшумен, не отделя вредни емисии и е оборудван за нуждите на екипа на комплекса.
