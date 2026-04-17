Пловдив се превръща в столица на автомобилния тунинг и професионалния монтаж на фолиа. Утре, 18 април, под тепетата стартира второто издание на най-горещото събитие в бранша – Bulgaria Tinter Battle`26. Най-добрите майстори на фолиото от цялата страна ще се изправят един срещу друг в епична битка за титлата.

Събитието обещава адреналин, демонстрации върху луксозни автомобили и много изненади за публиката, съобщават от организаторите за Plovdiv24.bg.

Битка за време: King of Tint и King of Shrink

Професионалистите ще премерят сили в две основни категории:

- King of Tint: Скоростно затъмняване на автомобилни стъкла под зоркото око на журито.

- King of Shrink: Зрелищна демонстрация за най-бързо термично свиване на фолио върху челно стъкло.

Специален гост на събитието ще бъде колоритният Емо Каменов, а за доброто настроение на присъстващите ще се грижи водещият Играта.

Ferrari, Cadillac и благотворителност

Освен състезателната част, организаторите са подготвили богата програма за посетителите:

- "Тинтъри с кауза“: Благотворителна инициатива в подкрепа на фондация "Капачки за бъдеще“.

- Томбола "Разходка с екзотика“: Един от присъстващите ще спечели шанса да се повози в класически Cadillac или мощно Ferrari.

- Workshop: Демонстрации на защитно PPF фолио върху бруталния G 63 AMG.

На място феновете ще могат да се срещнат с водещи фирми от бранша като Life on Wheels, Nanolex и Car Embassy. Само по време на събитието ще работи специален магазин на LLumar с промоционални цени на всички видове фолиа.

Стартът е в 10:00 часа на "Голямоконарско шосе" 37 ( Автосвят), а входът за всички посетители е напълно безплатен.