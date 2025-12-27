Експерт от Пловдив за фойеверките: Ниската цена често е компромис с качеството

© Навечерието на празниците често ни кара да мечтаем за ярки и незабравими вечери, озарени от фойерверки. Но зад красивите експлозии се крие риск, ако пиротехниката не се използва правилно. Филип Дойчев, ръководител и пиротехник във фирма за фойерверки в Пловдив, споделя в специално интервю как да се забавляваме безопасно и кои са най-честите грешки на любителите на празничните искри.



- Господин Дойчев, какви видове фойерверки се предлагат на пазара?



Видовете фойерверки се разделят на стайни, наземни, въздушни и водни. Те попадат в различни категории според степента на опасност:



• F1 – с много ниска степен на опасност;



• F2 – с ниска към средна степен на опасност;



• F3 – със средна степен на опасност;



• F4 – с висока степен на опасност, предназначена единствено за професионална употреба.



Категория F4 изисква специализирано обучение и валиден лиценз за пиротехник.



- Как потребителите могат да са сигурни, че купуват безопасни и лицензирани продукти?



Продуктите трябва да отговарят на единната европейска маркировка- да имат ясни указания за употреба, превод на български език и възрастово ограничение, съобразено със съответната категория.



- Какви са рисковете при използването на несертифицирана пиротехника?



Най-голямата опасност е дефектирането на изделието. Съветваме клиентите да внимават откъде купуват пиротехника и на каква цена. Ниската цена често е компромис с качеството. Винаги препоръчваме да се търсят лицензирани и одобрени от закона вносители.



– От какви места е най-добре да се купуват пиротехнически изделия?



Продуктите трябва да се купуват от търговски обекти, където сме сигурни, че са съхранявани правилно- на сухо и защитено от влага място. При покупка от сергии или пазари няма гаранция за условията на съхранение. Освен това консултантите трябва да имат нужната квалификация, за да помогнат на клиента да избере най-подходящия и безопасен продукт.



- Как трябва да се съхранява пиротехниката след покупка?



Любителската пиротехника от категории F1 до F3, ако не се използва веднага, задължително трябва да се съхранява в сухо и проветриво помещение. Така се намалява рискът от дефект или самовъзпламеняване.



- Защо е важно пиротехниката да не попада в ръцете на деца?



Пиротехническите изделие са опасни. Родителите трябва да бъдат отговорни. Често се случва родител да купи кутия с пиратки и да я даде на дете или младеж под 18 години. Дори категория F2 да допуска употреба от лица и на 16 години, с оглед спокойствие и безопасност, ние не препоръчваме това.



- Кои са най-честите грешки при използването на пиротехника?







Основните грешки са:



• избор на неподходящо място – необходим е равен терен и обезопасен периметър от поне 15–20 метра за изделия от категория F3;



• неправилно поставяне и насочване на изделието;



• неправилно запалване на фитила;



• употреба след консумация на алкохол, което води до самонадеяно и неразумно поведение.



Също така препоръчваме да не се купуват продукти с нарушена или повредена опаковка.



- Вашето послание към хората в навечерието на новогодишната нощ?



Най-важното е всички да бъдат здрави и щастливи. Всеки, който използва пиротехника, трябва да бъде отговорен и да спазва правилата за безопасно ползване на съответния продукт.Празнувайте ярко, но умно!