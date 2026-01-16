ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ексклузивно: ВиК Пловдив предаде технически проект за подмяна на проблемния водопровод в Асеновград
ВиК - Пловдив е изпълнило своя ангажимент за отстраняване на проблема, заради който голяма част от Асеновград остана без вода в продължение на три дни. Допълнително възникналите две аварии в същия участък днес също са отстранени и водоподаването в целия град вече е нормализирано.
Техническият инвестиционен проект предвижда изместване на трасе с дължина 400 метра на магистралния водопровод ф300. Новите тръби са РЕ-HD ф315 - PN16, т.е. са с по-дебела стена за по-голямо налягане и се изработват след заявка. Подмяната трябва да се направи от общинската администрация.
