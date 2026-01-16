ИЗПРАТИ НОВИНА
Ексклузивно: ВиК Пловдив предаде технически проект за подмяна на проблемния водопровод в Асеновград
Автор: Диана Бикова 15:29
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД Пловдив предава днес на Община Асеновград техническия инвестиционен проект за аварийна подмяна на проблемния участък на водопровода ПС "Лаково" - НР Параколово". Дружеството е поръчало на своя доставчик необходимите тръби, които ще бъдат доставени на обекта във вторник, научи ексклузивно Plovdiv24.bg.

ВиК - Пловдив е изпълнило своя ангажимент за отстраняване на проблема, заради който голяма част от Асеновград остана без вода в продължение на три дни. Допълнително възникналите две аварии в същия участък днес също са отстранени и водоподаването в целия град вече е нормализирано.

Техническият инвестиционен проект предвижда изместване на трасе с дължина 400 метра на магистралния водопровод ф300. Новите тръби са РЕ-HD ф315 - PN16, т.е. са с по-дебела стена за по-голямо налягане и се изработват след заявка. Подмяната трябва да се направи от общинската администрация.


Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
Почина Нико Стоянов
