"Водоснабдяване и канализация" ЕООД Пловдив предава днес на Община Асеновград техническия инвестиционен проект за аварийна подмяна на проблемния участък на водопровода ПС "Лаково" - НР Параколово". Дружеството е поръчало на своя доставчик необходимите тръби, които ще бъдат доставени на обекта във вторник, научи ексклузивно Plovdiv24.bg.



ВиК - Пловдив е изпълнило своя ангажимент за отстраняване на проблема, заради който голяма част от Асеновград остана без вода в продължение на три дни. Допълнително възникналите две аварии в същия участък днес също са отстранени и водоподаването в целия град вече е нормализирано.



Техническият инвестиционен проект предвижда изместване на трасе с дължина 400 метра на магистралния водопровод ф300. Новите тръби са РЕ-HD ф315 - PN16, т.е. са с по-дебела стена за по-голямо налягане и се изработват след заявка. Подмяната трябва да се направи от общинската администрация.