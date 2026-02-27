Сподели close
За рокада на най-високо ниво в ОД МВР Пловдив научи ексклузивно Plovdiv24.bg. Досегашният директор Станимир Калоферов освобождава поста, а на негово място ще бъде назначен Васил Костадинов.

Калоферов пое областната дирекция в края на март 2025 година, тоест той се задържа на поста едва 11 месеца.

Костадинов от своя страна също е бил директор на пловдивската полиция, но бе освободен от министър Калин Стоянов през август 2023 година.

Очаква се заповедта на служебния вътрешен министър Емил Дечев за назначението на Костадинов да стане факт в рамките на днешния ден.