В резултат на създадената организация от областната дирекция на МВР за охрана на обществения ред в Пловдив, не са регистрирани сериозни нарушения и инциденти при провеждане на вчерашния футболен мач между ПФК "Ботев“ и ПФК “Локомотив", съобщиха от ОД МВР.

При извършена щателна проверка преди началото на срещата, в единия от секторите на трибуната служители от придадените сили на жандармерията са открили 11 факли с дистанционен детонатор. По образуваното досъдебно производство за престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК са предприети необходимите действия.

Около 23 ч., непосредствено след приключване на дербито, в зоната на стадион "Христо Ботев“ се е наложила бърза полицейска намеса заради възникнало сбиване между няколко привърженици на двата отбора. Физическата саморазправа е прекратена, без да има пострадали, а всичките шестима участници са били отведени в Шесто РУ.

На трима от тях са съставени актове по Закона за охрана на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, по силата на които им се налага глоба в размер на 511,29 евро и забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина за срок от една година.

Спрямо четвъртия, който е бил задържан със заповед по ЗМВР за едно денонощие, е взето същото административно отношение и преписката е изпратена по компетентност в Районен съд – Пловдив.