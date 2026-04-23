Ексцентричният артист Иво Димчев се подготвя за началото на концертното си лято в Пловдив. На 10 юни той ще стъпи за първи път на сцената на Античния театър в града за "Една вечер с Иво Димчев“ и неговия бенд. Билетите са ограничени и са на цени от 25 до 55 евро.

“На 10 юни ще пея на Античния театър в Пловдив. Исках го от доста време и сега се сбъдва. Елате на "Една вечер с Иво, неговата банда и хиляди златни помпони!", кани Димчев почитателите си.

Иво Димчев е български певец, режисьор, хореограф, автор на текстове и визуален артист.

Биография

Роден е на 16 ноември 1976 г. в София. В периода 1992 – 1996 г. учи и завършва в 4xC, експерименталното театрално училище на режисьора Николай Георгиев.

През 1998 г. Димчев е приет в специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на професор Крикор Азарян и асистенти доцент Тодор Колев и Атанас Атанасов в НАТФИЗ, но напуска академията на следващата година.[1]

По-късно играе съответно в пиесите "Хронология на сънуването“ на Галин Стоев и "Психозис“ на Десислава Шпатова на сцените на Народен театър "Иван Вазов“ и Театрална работилница "Сфумато“.

От около 2001 г. Димчев се занимава с авторски спектакли в сферата на съвременния танц. Измежду тях са Sleeping Dog (2001), Lili Handel (2004), Paris (2009), Som Faves (2009), I-on (2011), X-on (2012), Fest (2013), I-Cure (2014), Operville (2015), Facebook Theatre (2016), Sculptures (2017), Selfie Concert (2018), In Hell with Jesus/Top 40 (2023), METCH (2024) и много други спектакли, които представя на стотици фестивали в Европа, САЩ, Русия, Азия, Австралия и Южна Америка.

През 2016 г. Димчев е удостоен с награда "Икар“ в категория "Съвременен танц и пърформанс“ за Operville и Facebook Theatre. От 2011 г. освен с танц и пърформанс той се занимава и с пеене и концерти. През 2017 г. издава първия си авторски албум Songs From My Shows. Следват Sculptures (2017), "Тракия“ (2022).

През 2018 г. се класира на кастингите за британския X-Factor с 3 пъти "да“, като единствено Луи Томлинсън не го подкрепя. Отпада в следващия кръг, когато Айда Фийлд не го избира да продължи към финалите.

Димчев издава песента "Корона, къш къш!“ по време на пандемията от COVID-19 в България.

Тогава Иво Димчев инициира и проекта Your Home Is My Theatre и изнася над 400 домашни концерта в домовете на хората в България, Истанбул, Ню Йорк и Лос Анджелис. Списание Ню Йоркър публикува няколко страници портрет за артиста и неговата снимка излиза на корицата на онлайн изданието. Автор на статията е Димитър Кенаров.

През 2022 г. играе във филма на Теодор Ушев "Ф1.618“, за който също записва и песента Erotic Star.

От ноември 2023 г. Иво Димчев е резидентен артист в театър Ла Мама в Ню Йорк, където е премиерата на мюзикъла In Hell with Jesus/Top 40 и соловият му спектакъл METCH. Тогава "Ню Йорк Таймс“ посвещава 2 страници на Иво Димчев и неговия спектакъл. През настоящата 2026 г. взима участие в шоуто "Като две капки вода“.