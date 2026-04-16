На 17 април Пловдив ще се превърне в сцена на едно необичайно художествено събитие – три изложби на съвременния артист Константин Константинов, които ще бъдат открити в рамките на един ден. В различни пространства в града художникът ще покаже разнообразни посоки от своето творчество, обединени от една основна идея – срещата с публиката като живо и запомнящо се преживяване. Константин Константинов е един от най-интригуващите и иновативни съвременни български художници, впечатляващ със способността си да съчетава традиционни техники с модернистични концепции.

Изложбата "Too many portraits"/"Твърде много портрети"/ на Константин Константинов представя завладяващо изследване на идентичността чрез повторение и прекомерност.

Началото е в 17:00 часа в Love My Time на Италианската уличка, а от 18:30 часа в Градската художествена галерия (Зали за временни експозиции) на ул. "Княз Александър I“ 15 ще бъде открита основната изложба. Именно тя идва в силен контекст – непосредствено след мащабна експозиция, посветена на 70-годишнината на неговия баща, Анастас Константинов – едно от значимите имена в българската живопис. Тази своеобразна приемственост придава допълнителна дълбочина на събитието, като поставя диалог между поколенията – не буквален, а усещан в енергията, свободата и отдадеността към изкуството.

Акцент в програмата е изложбата "Too Many Portraits“ / "Твърде много портрети“, която представя една по-концептуална страна на Константинов. В нея лицата не просто се появяват – те се повтарят, размиват и разпадат, сякаш отказват да бъдат окончателно разпознати. Портретът тук не е фиксиран образ, а процес – движение между присъствие и отсъствие.

Третата локация остава изненада за публиката и ще бъде разкрита в последния момент!

"Натрупването на образи създава усещане за пренаситеност, което напомня за съвременния свят, в който идентичностите се умножават и губят почти едновременно. И все пак, въпреки тази фрагментарност, във всяко лице остава нещо лично – следа от среща, момент на близост, който зрителят интуитивно разпознава“ казва кураторът на изложбата Деян Павлов.

Творчеството на Константин Константинов се отличава с ярка експресивност, смели цветови решения и свободно боравене с формата. Той съчетава традиционната живопис с експериментални подходи, като често работи на границата между фигуративното и абстрактното. Вдъхновен както от класически майстори, така и от съвременната визуална култура, художникът създава свят, в който импровизацията е водещ принцип.

Константин Константинов завършва Факултета по изкуства към Великотърновския университет и до днес има над двадесет самостоятелни изложби в България и чужбина. Негови творби са представяни в международни галерии и аукциони, включително на Sotheby’s, а интересът към работата му продължава да расте. Картини и скулптури на артиста са част от национални и международни колекции.

С трите си изложби на 17 април той не просто показва нови произведения, а изгражда цялостно преживяване – динамично, многопластово и отворено към зрителя.