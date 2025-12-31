ЗАРЕЖДАНЕ...
|ЕВН спряха тока в Родопската яка и си изключиха телефоните
Има населени места в Родопската яка без ток. Електроразпределителното дружество не отговарят на аварийните телефони. Не се включва и обичайната автоматична информация, направо те изхвърля.
В сайта също няма информация за аварии и очаквано възстановяване на електроподаването, казват хората. По-късно автоматичната система се е включила.
"Уважаеми съграждани,
Поради инцидент с пожар в трафопост на ул. "Райна Княгиня“ в гр. Куклен е прекъснато електрозахранването. Екипи на пожарната и ЕВН са на място. След потушаването на пожара електрозахранването в останалите трафопостове ще бъде възстановено", съобщиха от община Куклен.
